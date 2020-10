Resident Evil Infinite Darkness – in arrivo il manga

Durante il panel tenutosi venerdì al New York Comic-Con Metaverse, Tokyopop ha annunciato che è in lavorazione un manga, un volume unico, che accompagnerà l’uscita di Resident Evil Infinite Darkness ovvero la serie in CGI che uscirà su Netflix nel 2021.

Per il momento non sono stati forniti dettagli sul manga ma solo che avrà come protagonisti Leon S. Kennedy e Claire Redfield.

Resident Evil Infinite Darkness

Resident Evil Infinite Darkness avrà come protagonisti Claire Redfiled e Leon Kennedy, già protagonisti del secondo capitolo videoludico, e sarà prodotta da Hiroyuki Kobayashi mente le animazioni in computer grafica saranno realizzate da Quebico, lo stesso studio che realizzò il film in CGI Resident Evil: Vendetta.

Eccovi il primissimo trailer:

Per il momento nessun accenno alla trama né in cui momento della continuity si collocherà Resident Evil – Infinite Darkness.

Ricordiamo che il celebre franchise videoludico ha ispirato oltre che una discutibile serie cinematografica anche una trilogia di film animati composta da Resident Evil: Degeneration (2008), Resident Evil: Damnation (2012) e Resident Evil: Vendetta (2017).

Resident Evil – la serie TV e il film reboot

Sempre per Netflix è in sviluppo anche una serie TV live che avrà come showrunner Andrew Dabb (Supernatural). Sono previsti in totale 8 episodi da 60 minuti e a dirigere i primi due è stato chiamato un esperto di zombie ovvero il regista Bronwen Hughes che ha lavorato a The Walking Dead.

Secondo i primi interessanti dettagli, la serie si snoderà infatti su due linee temporali. La prima avrà come protagoniste le sorelle Jade e Billie Wesker, mentre la seconda sarà ambientata dieci anni nel futuro. Questa seconda linea temporale sarà a dir poco apocalittica: sulla Terra infatti sono sopravvissuti meno di quindici milioni di persone mentre la popolazione di di mostri, ovvero esseri umani e animali contagiati dal virus T, è superiore ai 6 miliardi!

In questa seconda linea temporale Jade è ormai trentenne e lotta per sopravvivere in questo Nuovo Mondo, mentre i segreti del suo passato, su sua sorella e suo padre e sé stessa, continuano a tormentarla.

Pochi giorni fa invece è stato ufficializzato il cast del film reboot Resident Evil in fase di sviluppo per Constatin Film con Johannes Roberts (47 Metri) alla regia. Oltre al cast è stato sottolineato come il film sarà un adattamento più fedele dell’amato franchise videoludico tanto è vero che sarà ambientato nel 1998 a Racoon City.

Roberts ha dichiarato che con questo film vuole tornare alle origini, ai primi due capitoli videoludici e ricreare la loro viscerale esperienza horror che lui stesso ha provato giocandoli all’epoca. Il film avrà comunque un approccio realistico con uno spazio maggiore al background costituito da Racoon City, piccola e decadente cittadina di provincia americana.

Ecco il cast nel dettaglio:

Kaya Scodelario (Maze Runner) sarà Claire Redfield

Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) sarà Jill Valentine

Robbie Amell (Upload) sarà Chris Redfield

Tom Hopper (The Umbrella Academy) sarà Albert Wesker

Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy

Neal McDonough (Yellowstone) sarà William Birkin

Robbie Amell Amell e Neal McDonough sono anche apparsi nell’Arrowverse in Arrow, The Flash e DC’s Legends of Tomorrow, lo stesso McDonough, oltre ad Hannah John-Kamen, ha fatto parte del Marvel Cinematic Universe; Kaya Scodelario è apparsa anche nel franchise de I Pirati dei Caraibi. Tom Hopper è apparso anche nell’ottimo Black Sails