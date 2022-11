Paramount Pictures ha deciso di spostare di alcune settimane l’uscita nelle sale di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, attesissimo film basato su uno dei giochi di ruolo più famosi di sempre. Dopo essere rimandato numerose volte per via del Covid nel 2021, il film sarebbe dovuto uscire il 3 marzo 2023.

La nuova data di uscita del film di Dungeons & Dragons

Segnatevi la nuova data sul calendario: 31 marzo 2023. Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri prenderà quindi il posto di Scream 6, adesso spostato al 10 marzo. Il film non avrà alcun collegamento con la trilogia uscita nei primi anni 2000 e presenterà una storia del tutto originale. Ogni personaggio avrà una classe differente e abilità specifiche. Nel cast troviamo Chris Pine nei panni del bardo, Michelle Rodriguez in quelli della barbara, Justice Smith come elfo mago, Sophia Lillis in quelli di un tiefling, razza umanoide che discende da creature infernali, e Regé-Jean Page nei panni di un combattente. Il villain sarà invece interpretato da Hugh Grant.

Questa la sinossi ufficiale: Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si scontrano con le persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un’avventura esilarante e ricca di azione. Se il film dovesse rivelarsi un successo, l’obbiettivo di Paramount è quello di dare vita a un vero e proprio franchise. I registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno già dichiarato di avere delle idee per un potenziale sequel.

