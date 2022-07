Volete scoprire tutti i segreti del trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri? Siamo andati a caccia di easter egg per voi. Nella serata di ieri è stato diffuso il trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, film prodotto su Dungeons & Dragons da Paramount e eOne basato sull’omonimo gioco di ruolo edito da Wizards of the Coast. Il trailer della durata di poco più di due minuti ci ha dato modo di osservare più attentamente le atmosfere e il tono del film, confermando alcune delle ipotesi sui personaggi che avevamo fatto ieri basandoci sui poster animati e smentendone altre.

Oltre ai personaggi il trailer ci da un assaggio della cornice narrativa di questo film, con l’inclusione di alcuni elementi caratteristici: ci siamo divertiti a fare una caccia al tesoro di tutti questi riferimenti al gioco di ruolo, che potete leggere di seguito.

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, analisi del trailer

Un film su Dungeons & Dragons rappresenta una sfida, in quanto i precedenti tentativi non hanno mai soddisfatto gli appassionati, sia dal punto di vista della trama che dalla messa in scena. Sappiamo bene che giudicare un film da un trailer non è mai cosa saggia, tuttavia dopo la visione di quello di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri possiamo dire che gli elementi iconici, i dungeon e i draghi, ci sono entrambi e sono accompagnati da molti altri dettagli quali luoghi, mostri e incantesimi familiari agli estimatori del gioco.

Il tono del film

Il trailer di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri mette in chiaro fin da subito che si tratterà di una action comedy. Il tono scanzonato e fracassone di questo film appare subito chiaro con l’utilizzo della canzone Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, un espediente già utilizzato in pellicole come gli ultimi due capitoli cinematografici di Thor e nei Guardiani della Galassia. Il tono del film però non è dato solo dalla scelta della canzone di sottofondo, le sequenze che compongono il montaggio sono una giustapposizione di scene d’azione a momenti ironici.

Un’ulteriore conferma di questa scelta stilistica arriva da Chris Pine, che durante il San Diego ComiCon ha dichiarato che la trama del film sarà una fusione tra Game of Thrones e La storia fantastica, con una spruzzata di This Is Spinal Tap.

L’ambientazione del film

Non sono stati ancora rilasciati dettagli ufficiali circa la trama del film, tuttavia nel maggio del 2021 una una presunta sinossi del film era stata ritrovata all’interno del US Copyright Office’s website (il sito dell’ufficio brevetti americano), dichiarava che il film sarebbe stato ambientato nei Forgotten Realms:

Un ex Arpista divenuto ladro fugge dalla prigione insieme alla sua compagna barbara per riunirsi con un mago senza talento e un druido, nuovo acquisto del gruppo, con lo scopo di cercare di portare a segno un colpo ai danni del truffatore che li ha traditi ed è diventato il Signore di Neverwinter. Il gruppo cerca quindi vendetta, ciò che non sanno è che il traditore è alleato di un potente Mago Rosso che ha in serbo qualcosa di molto più sinistro.

Quanto mostrato dal trailer si sovrappone perfettamente a quanto riportato qui sopra, mostrando alcuni elementi subito riconoscibili da un occhio attento.

Sul costume di Pine è possibile infatti scorgere, in alcuni momenti, la spilla con il simbolo degli Arpisti (un’organizzazione dei Forgotten Realms che opera con lo scopo di mantenere il bene). Sul fronte dei cattivi, invece, il mago che appare attorno ai 30 secondi sembra certamente essere un Mago Rosso del Thay.

Un altro personaggio su cui si sofferma il trailer è il combattente che appare a 1:21, questi potrebbe essere o uno Shadar-kai, una popolazione di umanoidi abitanti dell’underdark, oppure un Cavaliere del Thay, chiamato a difendere il misterioso Mago Rosso.

Altri riferimenti al Faerun (il mondo dei Forgotten Realms) sono le città di Waterdeep e Neverwinter, un insediamento urbano nell’underdark (che sia Menzoberranzan?), alcune ambientazioni nordiche che potrebbero ritrarre alcuni dei luoghi delle Icewind Dale, tra cui la prigione di Revel’s End.

Nelle sequenze all’interno di Waterdeep(Neverwinter troviamo anche degli stendardi dell’Alleanza dei Lord (un’altra prominente fazione).

Un ultimo riferimento a Forgotten Realms che ci sentiamo di includere in questa lista può essere scovato nel poster animato del personaggio di Hugh Grant. Nel suo poster animato questo ladro ad un certo punto lancia in aria una moneta, quasi certamente si tratta di un “dragone” la tipica moneta d’oro di Waterdeep.

I personaggi

Purtroppo non conosciamo ancora il nome dei protagonisti de L’onore dei Ladri, quindi ci riferiremo a loro con il cognome del rispettivo interprete.

Dall’analisi dei poster fatta ieri, avevamo ipotizzato che il party fosse composto da un bardo (Pine), una barbara (Rodriguez), un paladino (Page), un mago (Smith) e una ladra (Lillis), mentre non ci eravamo espressi sul personaggio di Grant. Dobbiamo rettificare quanto detto per Smith e Lillis, questi due personaggi sono invece uno stregone e una druida, mentre quello interpretato da Grant risulta essere un ladro.

Queste informazioni emergono in parte dal trailer e in parte dai poster animati, in cui accanto al nome dell’attore/attrice era presente il simbolo identificativo della classe utilizzato dalla piattaforma D&D Beyond. Nel trailer comunque ritroviamo rappresentazione di alcune capacità distintive tipiche delle singole classi.

Il bardo del gruppo è rappresentato come la mente pianificatrice, suona un liuto e il suo atteggiamento denota sicurezza e una discreta faccia tosta.

La barbara ha un’attitudine ruvida, è fisicamente molto prestante (nel trailer la vediamo esibirsi in una serie di mosse di wrestling spettacolari) e coperta da cicatrici e tatuaggi che potrebbero essere un rimando ad una specifica sottoclasse del barbaro come il guerriero totemico dell’orso oppure di un barbaro araldo della tempesta.

Lo stregone utilizza la magia in modo grezzo e primordiale, senza mai fare ricorso a un libro degli incantesimi. Si tratta di un dettaglio sottile, tuttavia anche nel gioco la sostanziale differenza tra un mago e uno stregone è la differente fonte dei loro poteri.

Il trailer conferma l’appartenenza alla razza dei tiefling della druida, e mostra seppur in un’inquadratura fugace, anche il dettaglio della coda del personaggio. Il personaggio interpretato da Lillis nel trailer utilizza il suo privilegio di classe della Forma Selvatica, ovvero l’abilità che permette a questa classe di trasformarsi in un grosso animale per sfruttarne le caratteristiche in combattimento, diventando un orsogufo.

C’è un dettaglio però che non sarà sfuggito ai conoscitori delle regole: normalmente non sarebbe possibile trasformarsi in questa specifica creature, in quanto l’orsogufo è classificato come una mostruosità, non come una bestia. Che sia in arrivo una nuova sottoclasse del druido che ammette tale trasformazione?

Paladino e ladro sono meno rappresentati, lasciando intendere che potrebbero avere uno screentime minore rispetto agli altri. Page ha un paio di sequenze di combattimento, in una delle quali mostra quello che potrebbe essere l’utilizzo di Punizione Divina. Grant appare durante la scena del combattimento dell’arena e quindi potrebbe avere un ruolo di antagonista del gruppo.

Gli incantesimi

In un film di Dungeons & Dragons non potevano mancare gli incantesimi, nel trailer ne abbiamo individuati diversi.

In ordine sparso vediamo: Fulmine, Dardo Incantato, Onda Tonante, Dardo di Fuoco, Scudo, Porta Dimensionale, Fermare il tempo, Green-Flame Blade e Passo Velato.

Fermare il tempo viene utilizzato dalla maga che tradirà il gruppo attorno ai 38 secondi, Onda Tonante viene lanciata dallo stregone a 58 secondi, la druida utilizza Porta dimensionale a 1:16, Green-Flame Blade fa la sua comparsa a 1:21. Tra 1:26 e 1:27 compaiono Fulmine e Dardo di Fuoco e Scudo. Dardo incantato viene lanciato dallo stregone a un nemico che risponde utilizzando Passo Velato a 1:36.

I mostri

Il trailer del film da spazio a una serie di creature pericolose che il party si ritroverà a dover affrontare suo malgrado. Un assaggio di questi mostri iconici aveva già fatto la sua comparsa sul poster distribuito durante il Comic Con, ma nel trailer abbiamo anche qualche altro rappresentante del Manuale dei mostri in più.

Partiamo dai draghi, il trailer ne mostra 3 diversi: un drago nero, un drago metallico e un drago rosso. Il drago nero è il primo ad apparire, ci viene mostrato in volo mentre rilascia un soffio di acido sopra a dei malcapitati soldati. Il secondo drago è di tipo metallico (potrebbe trattarsi di un drago di ottone o di rame) e sembrerebbe essere una statua animata. Per finire non poteva mancare un grande drago rosso sputa fuoco all’interno della sua tana.

Per quel che riguarda i mostri apparsi nel poster, nel trailer ritroviamo il mimic (il feroce e famelico forziere) all’interno di quello che sembra essere a tutti gli effetti un labirinto, mentre la pantera distorcente e il cubo gelatinoso si possono individuare durante la scena nell’arena.

Un mostro che invece è stato particolarmente difficile da individuare è stato il ragno lupo gigante, questo appare fugacemente in a 40 secondi dall’inizio del trailer e potrebbe indicare un possibile combattimento nella foresta (per la gioia degli aracnofobici).