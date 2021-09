RisiKo!: in arrivo la nuova edizione limitata a tema Batman

Avete presente il noto gioco da tavolo RisiKo! che da oltre 40 anni diverte ed emoziona intere generazioni? Bene, ora prendete anche il noto supereroe della DC Comics Batman, e uniteli in un gioco da tavolo unico che unisce strategia ed eleganza in un connubio che attirerà l’attenzione di molti appassionati.

Si tratta di una novità presentata da Editrice Giochi (casa editrice italiana di proprietà della canadese Spin Master dal 2016) in occasione del Batman Day svoltosi lo scorso 18 settembre e prenderà il nome di RisiKo! Batman. Il tabellone sarà totalmente rivisitato poiché, invece di avere la mappa dei continenti della Terra, vi saranno tutti i principali quartieri di Gotham City e lo scopo sarà quello di conquistarli per sconfiggere il Cavaliere Oscuro.

RisiKo! Batman: alcune caratteristiche peculiari

Questa versione a tema Batman di RisiKo! sarà disponibile da ottobre e sarà un gioco in edizione limitata in sole 20.000 copie. Ovviamente l’unione di Batman e RisiKo! mostrerà alcune novità sia sul piano del design e delle dinamiche di gioco che banalmente nella realizzazione delle pedine. Insomma, niente più carrarmati perché dovrete fare spazio a delle elegantissime pedine a forma di scagnozzi, blindati e moto oltre all’immancabile Batman.

L’ambientazione offrirà anche una nuova missione, ovvero quella di sconfiggere il Cavaliere Oscuro. Quindi invece di essere il comandante di un esercito che vuole conquistare il mondo, ogni giocatore sarà uno dei celebri nemici di Batman con l’obiettivo di mettere le mani sull’intera città di Gotham City. Tra i nemici spiccano Joker, l’Enigmista, Harley Quinn, Catwoman, Mr. Freeze e Bane. Dovrete sceglierne uno di loro, prendere le carte distretto, studiare il Piano Criminale, disporre le armate strategicamente e in fine lanciare i dadi attacco per eliminare gli avversari e vincere.

Ad ogni turno lancerete i dadi attacco anche per cercare di attivare Batman per ottenere poteri speciali con l’obiettivo di dominare la città. RisiKo! Batman è un gioco dagli 8 anni in su, per 2-4 giocatori della durata di almeno 120 minuti a partita. Potete effettuare il preordine su Amazon!