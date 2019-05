Ritorno al Futuro: in arrivo nel 2020 la versione musical teatrale

Arriva nel 2020 nei teatri di Londra la trasposizione in musical teatrale di Ritorno al futuro! Confermate le musiche iconiche di The Power of Love e Johnny B. Goode

Dopo un’adattamento in forma di romanzo ed una in videogioco, molto presto i fan di Ritorno al Futuro potranno ammirare il loro film preferito anche a teatro, grazie alla versione musical, che presto approderà nei teatri britannici a partire dal 2020.

Il primo annuncio di trasposizione teatrale del progetto risale al 2012 diffuso da Robert Zemeckis in persona. La prima si sarebbe dovuta tenere nel West End di Londra nel 2015, in occasione del 30ennale del film. Tuttavia per difficoltà varie il progetto fu posticipato a data da destinarsi, così dopo una produzione lunga e difficoltosa, la versione musical di questa pietra miliare del cinema vedrà finalmente la luce.

Lo spettacolo debutterà per la prima volta il 20 febbraio 2020 a Manchester nella Manchester Opera House, dove rimarrà in cartellone fino al 17 maggio, per poi spostarsi in un secondo momento, nel West End londinese, la capitale del teatro musicale europea.

Lo show racconterà in una nuova versione la storia del primo film. La nuova colonna sonora sarà interamente originale, ma manterrà i numeri musicali di The Power of Love e Johnny B. Goode, ritenuti talmente importanti e memorabili da essere imprescindibili dalla narrazione. Ad occuparsi delle nuove musiche dello spettacolo saranno Glen Ballard e Alan Silvestri, già compositore della memorabile colonna sonora originale dei film.

La regia sarà di John Rando, mentre il libretto (ossia il testo che raccoglie la prefazione, le note dello spettacolo e le parole delle canzoni) sarà scritto da Bob Gale, collaboratore storico di Zemeckis nonché co-sceneggiatore della trilogia.

Per quel che riguarda il cast, la produzione ha reso noto solo il nome di Olly Dobson (Bat Out of Hell, Matilda), nel ruolo di Marty McFly.