Sandman: Panini Italia annuncia i nuovi albi in arrivo

Attraverso un post pubblicato sul loro profilo Facebook ufficiale, Panini DC Italia ha confermato che la Sandman Library continuerà nel corso del 2021. A partire dal prossimo autunno la casa editrice proporrà un secondo cofanetto, una produzione originale Panini che sarà intitolata Sandman Presenta. Si tratta, di fatto, di una collezione di storie spin-off dell’universo di Sandman selezionate dalla redazione e raccolte per la prima volta in dieci volumi.

Il cofanetto conterrà infatti un gran numero di classici, oltre a storie introvabili come Death, i Piccoli Eterni, ma anche Sandman Midnight Theater, Dead Boy Detectives e molto altro ancora. In contemporanea con l’uscita della serie Netflix dedicata a Sandman sarà il turno di un ulteriore cofanetto chiamato Absolute Sandman. Panini non ha al momento rivelato i dettagli di questa nuova e sicuramente molto interessante proposta editoriale, rimandando il tutto al prossimo numero di Anteprima, il magazine che propone il calendario di tutte le uscite Marvel Italia, Panini Comics e Planet Manga, in uscita il 15 luglio. Il fumetto originale di Sandman è ovviamente disponibile in Italia da diverso tempo, incluso il primo volume edito proprio da Panini Comics (in offerta a questo indirizzo).

Come accennato poche righe più in alto, ricordiamo che Netflix è attualmente al lavoro sulla serie in live-action dedicata proprio alla mini saga a fumetti scritta e ideata da Neil Gaiman per DC Comics. Nel cast spiccano Tom Sturridge nei panni di Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer, Vivienne Acheampong come Lucienne, Boyd Holbrook nei panni di Corinzio, Charles Dance nel riolo di Roderick Burgess, Asim Chaudhry nel ruolo di Abele e, infine, Sanjeev Bhaskar come Caino. Lo show, esattamente come la serie a fumetti originale, seguirà le vicende delle persone e i luoghi colpiti da Morfeo, il re dei sogni, intento a riparare gli errori cosmici commessi durante la sua incredibile esistenza.