Scopriamo Rulantica, il parco acquatico indoor di Europa Park

Scopriamo Rulantica, il parco acquatico indoor con 25 attrazioni, pool bar, piscina ad onde ed una tematizzazione spettacolare.

Europa Park è il parco divertimenti migliore in Europa. Il numero di visitatori cresce di anno in anno, e nel 2018 ha superato quota 5,7 milioni di ingressi. Numero destinato a crescere ulteriormente grazie all’inaugurazione, il prossimo 28 Novembre, di Rulantica: uno straordinario parco acquatico indoor situato vicino al parco tematico principale.

L’idea di realizzare una struttura di questo tipo nasce nei primi anni 2000. Sono stati necessari sei anni per la pianificazione, progettazione ed approvazione del progetto da parte del comune. Poi tre anni di cantiere.

Rulantica sarà il parco acquatico indoor più tematizzato ed il secondo più grande d’Europa. In pieno stile Europa Park, si tratta di un prodotto d’altissimo livello. Nel dettaglio ecco qualche informazione sul progetto:

Investimento di 150 milioni di euro

Si estende su una superficie al chiuso di 32.600 mq più 8.000 mq all'aperto con piscina di 500 mq

È diviso in nove aree tematiche ispirate ai paesi del nord Europa ed alla loro mitologia

Offrirà ben 25 attrazioni, tra le quali 17 acquascivoli forniti dalla ditta Proslide, il playground acquatico per bambini, la piscina ad onde, il simulatore di surf, un fiume rapido ed un fiume lento

Sono previsti grandi spazi per il relax con oltre 1700 sdraio

Vi saranno due ristoranti self service, due bar classici e due pool bar con bancone a bordo piscina.

Tra i servizi all'ingresso troviamo 3600 armadietti e 400 spoiatoi tra singoli e familiari

Ci saranno tre negozi dove acquistare tutto ciò che serve in un parco acquatico e tanti tipi di souvenir a tema Rulantica

Per chi arriva in auto sono disponibili 800 posti macchina

Il collegamento con il parco principale è garantito da un frequente servizio navetta

Avrà un accesso dedicato per gli ospiti dell’adiacente hotel Kronasar.

Per ogni area tematica il parco ha rilasciato un artwork, ed abbiamo la conferma che tutti verranno rispettati.

Skip Stand



Rangnakor



Vildstrøm



Trølldal



Lumåfals



Snorri’s Saga



Frigg Tempel



Skog Lagune



Vinterhal



Nello spettacolare video che segue è possibile ammirare in anteprima Rulantica:

Il parco sarà aperto quasi tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 22, ad esclusione di Natale, la vigilia, il 17 Gennaio 2020 e dal 16 al 20 Marzo 2020.

Benché sia possibile acquistare i biglietti direttamente sul posto, la capacità della struttura è limitata, quindi potrebbe accadere di arrivare al parco e restare fuori. Per questo motivo è vivamente consigliato, se non addirittura indispensabile nei periodi di alta affluenza, preacquistare il biglietto sul sito ufficiale. Questo è rigorosamente a data fissa e non rimborsabile in nessun caso.