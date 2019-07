SDCC 2019: nel trailer VM18 del reboot di Jay and Silent Bob c’è mezza Hollywood!

Al San Diego Comic-Con arriva Il trailer di Jay and Silent Bob Reboot ed è pieno di celebrità hollywoodiane!

Cattivo, irriverente, spregiudicato e pieno di citazioni: il primo trailer di Jay and Silent Bob: Reboot offre tutto ciò che i fan del duo comico aspettava da anni e molto di più, la partecipazione di mezza Hollywood.

Proiettato per la prima volta al San Diego Comic-Con e diffuso in rete poi, il primo attesissimo trailer rigorosamente vietato ai minori e destinato ad un pubblico adulto, di Jay and Silent Bob: Reboot è “un orgasmo nerd”, a definirlo così non è solo l’accanita fanbase, ma anche la coppia di protagonisti, Kevin Smith e Jason Mewes. “Questo film sarà il nostro Avengers: Endgame, non voglio assolutamente paragonarmi al kolossal dei Russo, è solo che quel film, e quello che noi stiamo girando, sono le uniche due pellicole che abbia mai visto in vita mia, mettere al primo posto i fan e non il pubblico generalista” dichiara Smith, “Abbiamo lasciato il Jersey molti anni fa, certo, non nel nostro cuore, ma ‘fisicamente’ non siamo più lì e ce ne siamo andati f****tamente lontani. E non saremmo andati in nessuno di questi posti se non fosse stato per Jason.” “Io sono davvero, davvero terribile nel parlare di fronte ad una telecamera di quello che provo, aprire il mio cuore e condividerlo” incalza Mewes, “Ce l’abbiamo fatta, gente. È f****tamente fatta con questo reboot, amo questo ragazzo, lo bacerò, e ca**o, voi lo vedrete!”

Ciò che stupisce del trailer è anche la valanga di celebrity che ha deciso di prendervi parte, ecco il lungo elenco: Chris Hemsworth, Ben Affleck, Matt Damon, Nicholas Cage, Shannon Elizabeth, Brian O’Halloran, Jason Lee, James Van Der Beek, David Dastmalchian, Joey Lauren Adams, Jennifer Schwalbach, Harley Quinn Smith, Craig Robinson, Joe Manganiello, Justin Long, Kate Micucci, Melissa Benoist, Chris Wood, Van Kilmer, Grant Gustin, Fred Armisen e Rosario Dawson.

Jay and Silent Bob: Reboot è l’ultimo capitolo del View Askewniverse, di fatto il primo e vero universo narrativo arrivato al cinema e composto dai film: Clerks – Commessi, Generazione X, In Cerca di Amy, Dogma, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood! e Clerks 2.Nel film, i due spacciatori scoprono che Hollywood intende girare un remake del film ispirato al fumetto sui due, Bluntman and Chronic, senza coinvolgerli nel progetto. I due decidono quindi di mettersi in viaggio verso il Chronic-Con, l’evento in cui il film verrà ufficialmente presentato, per impedirlo.

Il film uscirà nei cinema americani il 15 ottobre 2019, non è ancora disponibile una data italiana.