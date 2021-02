Sky e la rivoluzione dei prezzi, ecco i nuovi abbonamenti

Come di consueto, in questi giorni vi abbiamo parlato delle novità in arrivo su Sky e NOW Tv nella settimana che va dal 14 al 20 febbraio, ma ricordate che qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una rivoluzione dei prezzi in arrivo in casa Sky Italia a partire dal 5 febbraio? Quella volta l’annuncio era arrivato in anteprima da Milano Finanza, ma fonti interne avevano confermato la notizia. Bene, oggi la stessa Sky ha ufficializzato il nuovo cambio di prezzi per quanto riguarda il pacchetto di offerta valido per almeno 18 mesi.

Si tratta di una vera e propria mutazione radicale orchestrata dall’Amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra. Il cambiamento consiste in un abbassamento dei prezzi degli abbonamenti e questo, indubbiamente, serve a porre Sky in netta competizione con nuovi e vecchi concorrenti come Netflix, Amazon Prime Video e la “recente” Disney+. Inoltre, come vedrete a breve, uno dei pacchetti prevede proprio una collaborazione con Netflix per aumentare ancora più l’offerta dell’intrattenimento.

Il nuovo listino dei prezzi è, quindi, il seguente:

Sky e Netflix: costo 19,90 euro al mese anziché 30,00 euro al mese.

L’abbonamento deve essere fatto per almeno 18 mesi e prevede Sky TV, Netflix e Sky HD. L’offerta è rinnovabile allo scadere dei 18 mesi.

L’abbonamento deve essere fatto per almeno 18 mesi e prevede Sky TV, Sky Cinema e Sky HD. L’offerta è rinnovabile allo scadere dei 18 mesi.

L’abbonamento deve essere fatto per almeno 18 mesi e prevede Sky TV, Sky Calcio e Sky HD. L’offerta è rinnovabile allo scadere dei 18 mesi.

L’abbonamento deve essere fatto per almeno 18 mesi e prevede Sky TV, Sky Sport e Sky HD. L’offerta è rinnovabile allo scadere dei 18 mesi.

Presente anche l’offerta triple play, che combina la connessione ultra broadband di Sky Wifi, i contenuti e le produzioni originali Sky, e l’esperienza di visione di Sky Q, è disponibile a un prezzo di partenza di 39,90 euro/mese con il profilo Sky Smart, oppure di 54,90 euro/mese con il profilo Sky Open. Infine un’altra novità riguarda il pacchetto base Sky TV, che ora include anche i documentari, l’HD e il servizio Sky Go Plus e che avrà: un prezzo di 14,90 euro/mese con il profilo Sky Smart e un prezzo di 25 euro/mese con il profilo Sky Open.