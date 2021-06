Smallville: Tom Welling e Michael Rosenbaum al lavoro sulla serie animata

Smallville è stata senza ombra di dubbio una delle serie TV più note degli anni 2000 nonché una delle più grandi e fantasiose esplorazioni del mito di Superman mai apparse sullo schermo. Ora, la serie sembra pronta a fare il suo grande ritorno, questa volta però in forma animata.

La star di Smallville Tom Welling ha infatti confermato che lui e la co-star Michael Rosenbaum stanno lavorando a una continuazione animata della serie di supereroi.

Smallville: in produzione la serie animata

Creato da Alfred Gough e Miles Millar, Smallville ha debuttato su The WB (ora The CW) nel 2001 con un totale di 217 episodi e 10 stagioni, concludendosi nel 2011. Lo show ha visto come protagonista Tom Welling nei panni di un giovane Clark Kent e ha seguito i suoi anni formativi nella città del Kansas di Smallville mentre sviluppava le sue abilità e si faceva sia amici che nemici lungo la strada. Il principale tra questi era il Lex Luthor di Rosenbaum, che ha debuttato come uno dei migliori amici di Clark e lentamente è diventato il nemico più astuto dell’Uomo d’Acciaio. Ci sono state anche apparizioni di importanti eroi DC come Aquaman, Freccia Verde e Black Canary, tra gli altri.

Tom Welling sembra pronto a ritornare in scena, questa volta producendo, insieme a Michael Rosenbaum, la versione animata di Smallville:

“Michael Rosenbaum e io stiamo effettivamente lavorando ad una serie animata per riportare in vita quei personaggi, e usare quanti più membri del cast originale possibile. Non ditelo a nessuno, però. È un segreto, ci stiamo ancora lavorando”.

Che sia un segreto o meno, le voci hanno iniziato a correre, anche se non si sa ancora nulla di concreto.

TOM WELLING IS BACK AS SUPERMAN FOR A SMALLVILLE ANIMATED SERIES….SOMEBODY SAAAAAAAVE MEpic.twitter.com/cQbgkTjIHB — BLURAYANGEL (@blurayangel) June 24, 2021

Per gran parte delle sue 10 stagioni, Smallville è rimasto lontano dal più ampio Universo DC, e nemmeno Tom Welling ha mai indossato il costume rosso e blu di Superman fino ai momenti finali del suo finale di serie. Ma, specialmente nelle ultime stagioni, Smallville è riuscito a dare vita a una versione dell’Universo DC ricca di personaggi riconoscibili come Freccia Verde (Justin Hartley), Aquaman (Alan Ritchson, che ora può essere visto su Titans come Hawk), la Legione dei Super-Eroi, la Justice Society of America, Blue Beetle, Booster Gold e altri.

Quindi, è facile pensare che una serie animata di Smallville potrebbe avere molto da raccontare sulle origine di tutti questi personaggi e concentrarsi su un DCU completamente formato, con il Superman di Welling come personaggio centrale.

Ciò che non è chiaro al momento è se la storia di Clark Kent verrà ripresa prima o dopo gli eventi di Crisis on Infinite Earths, il crossover televisivo del 2019 che ha rivelato che Clark e Lois Lane (Erica Durance) si sono sposati, sono tornati alla fattoria della famiglia Kent e stanno crescendo due figlie gemelle, con Clark che ha rinunciato alla sua identità di Superman e ai suoi poteri. Quindi ci si potrebbe chiedere se la serie animata di Smallville sarebbe ambientata nei giorni prima che questo accadesse o se racconterà di un Clark ancora una volta costretto a rispondere ai bisogni del mondo e a usare ancora i suoi poteri.

Vi ricordiamo che questa non è l’unica volta che l’universo di Smallville è stato espanso. La DC Comics ha infatti pubblicato una serie di fumetti basati sulla Stagione 11, che ha ripreso i primi giorni della carriera di Clark come Superman. I fumetti hanno introdotto ancora più personaggi DC in Smallville, tra cui Eclipso, il Corpo delle Lanterne Verdi e molto altro.

Acquistate la serie completa di Smallville su Amazon!