Space Jam: A New Legacy – diffusa la sinossi

E’ stata diffusa la sinossi di Space Jam: A New Legacy, il sequel del film con protagonista Bugs Bunny e i Looney Tunes, che saranno accompagnati, invece che da Michael Jordan, dal campione del basket LeBron James.

The synopsis for SPACE JAM: A NEW LEGACY is certifiably bananas and I for one cannot wait to see it pic.twitter.com/BLmc4x5uHb

— Ben Mekler (@benmekler) October 18, 2020