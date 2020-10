Spider-Man 3: Jamie Foxx tornerà nei panni di Electro

Sembrerebbe che Jamie Foxx sia pronto a esordire nel Marvel Cinematic Universe accanto a Tom Holland in Spider-Man 3. L’attore sarebbe infatti nelle fasi finali della trattativa che lo vedrebbe vestire di nuovo i panni di Electro nel prossimo film di Spider-Man in lavorazione congiuntamente da Marvel Studios e Sony Pictures.

Ricordiamo che Foxx aveva interpretato il ruolo di Electro già in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro uscito nel 2014, diretto da Marc Webb e con Andrew Garfield nei panni di Peter Parker.

I dettagli della storia e le modalità con cui l’antagonista elettrico tornerà nel nuovo film sono ancora sconosciuti, ma il ritorno di Foxx è senza dubbio un elemento inatteso (soprattutto dopo il finale del precedente film) e molto significativo, dato che rappresenta concretamente uno degli elementi di congiunzione tra i precedenti film di Spider-Man e l’attuale serie con Holland.

Non è chiaro se l’Electro di Jamie Foxx sarà davvero la stessa versione di quella che ha interpretato in The Amazing Spider-Man 2 o se si tratterà di una versione rinnovata, una sorta di reboot del personaggio. Se si tratterà della stessa versione potremmo essere di fronte alla costruzione di un vero e proprio multiverso. Se così fosse ci sarebbero i presupposti per una serie di possibilità su cui già i fan stanno speculando da tempo, dall’incontro degli altri Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield in uno stesso film, al cross-over con le nuove versioni dei Defenders o persino dei Fantastici Quattro. Tutto ciò ovviamente è puramente materia di speculazione, per ora, ma se la collaborazione tra Marvel e Sony dovesse continuare in salute chissà dove potrebbe portarci.

C’è da notare che l’Electro di Foxx non è, in effetti, il primo membro del cast di una passata incarnazione delle avventure di Spider-Man a riprendere il loro ruolo in un film dell’MCU. In Spider-Man: Far From Home ricordiamo infatti la scena dei titoli di coda che ha rivelato J.K. Simmons interpretare ancora una volta J. Jonah Jameson.