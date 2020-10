Spider-Man 3: le riprese inizieranno la prossima settimana

Marvel Studios e Sony Pictures sono finalmente in procinto di mettersi a lavoro sul terzo film di Spider-Man con Tom Holland come protagonista, seguito diretto di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from Home.

Le riprese inizieranno il prossimo 16 ottobre a New York. La produzione del film ha già ottenuto i permessi dall’amministrazione cittadina, difatti in alcuni luoghi sono stati avvistati dei cartelli che riportano la data dell’inizio dei lavori. Si tratta naturalmente di una procedura standard per avvisare in anticipo i residenti delle riprese previste, dato che queste potrebbero richiedere il divieto di parcheggio o l’interruzione del transito per alcune strade.

Dato che ovviamente il film non si intitolerà letteralmente “Spider-Man 3” ma non essendo stato deciso o quantomeno ufficializzato il titolo finale, su tali cartelli è stato indicato per il progetto il titolo provvisorio di “Serenity Now” che vi avevamo annunciato a febbraio.

Non è ancora chiaro se nella troupe in loco saranno presenti gli attori del cast, ma potrebbe anche trattarsi di riprese campione di New York per il montaggio. Anche perché il nuovo film diretto da Jon Watts utilizzerà una nuova tecnologia innovativa che richiede la scansione dei membri del cast in un sistema VFX prima della produzione e aggiungerà alcuni ritocchi, costumi o altri aspetti ai membri del cast per la loro resa finale. Uno dei motivi per l’utilizzo di questa nuova tecnologia è ovviamente quella di facilitare la produzione evitando intoppi in questo periodo di piena pandemia COVID-19.

Sul film purtroppo c’è ancora molto riserbo, ma recentemente abbiamo saputo del coinvolgimento di Jamie Foxx nel film che dovrebbe tornare nei panni di Electro. Una notizia che ha rinfocolato le varie teorie in voga tra i fan su un possibile multiverso che potrebbe portare all’incontro in uno stesso film cross-over dell’attuale Peter Parker di Tom Holland con i suoi “corrispettivi” dei passati film interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Non ci resta che aspettare e vedere come il personaggio di Electro si svilupperà nel prossimo film.