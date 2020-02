Spider-Man 3: svelato il titolo di lavorazione del film

Finalmente il nuovo film prodotto da Marvel Studios di Spider-Man 3 – le cui riprese sono iniziate pochi mesi fa – ha un titolo. Ovviamente potrebbe non essere il titolo definitivo però, a quanto pare, la pellicola cinematografica che vedrà ancora una volta Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno, sarà intitolato (momentaneamente) Serenity Now. Molto probabilmente, questa scelta, fa riferimento alla famosissima sitcom statunitense andata in onda per la prima volta, negli Stati Uniti appunto, nel 1989 intitolata Seinfeld. Infatti, nelle varie puntate della sitcom la frase Serenity Now veniva utilizzata, molto spesso, come una sorta di “inno” per richiamare la calma.

D’altronde non è la prima volta che il titolo di una pellicola cinematografica di Spider-Man fa riferimento a questa famosissima, rivoluzionaria, commedia poiché sia in Spider-Man: Homecoming che in Spider-Man: Far From Home vi sono alcuni riferimenti che rimandano alla sitcom statunitense di Senifeld. Nello specifico si parla dei titoli con i quali vennero girati rispettivamente i due film, ossia “Summer of George” e “Fall of George”. I fan sapranno bene che per i Marvel Studios, il fatto di prendere come riferimento alcuni vecchi show per dare un titolo ai nuovi film, sia ormai una tradizione.

Tuttavia, per le pellicole cinematografiche di Spider-Man sembrerebbe che ormai l’ispirazione principale sia quella di Senifeld. In ogni caso, per la gioia dei fan dell’Uomo Ragno, a breve il nuovo film verrà messo in produzione poiché l’inizio delle riprese è previsto per questa estate, precisamente per il mese di luglio, e dovrebbero svolgersi tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Sfortunatamente la trama del nuovo film Marvel, diretto Jon Watts, continua ad essere ancora top secret. Inoltre non è chiaro chi, insieme all’immancabile Tom Holland, farà parte di Spider-Man 3. In ogni caso, cosa ne pensate del titolo con il quale sarà girato il nuovo capitolo di Spider-Man?