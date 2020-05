Spider-Man: into the Spider-Verse 2, le ultime novità

Durante il Watch Party di ComicBook.com dedicato a Spider-Man: into the Spider-Verse (come potete leggere a questo link) i co registi Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman e i produttori Chris Miller e Phil Lord hanno condiviso storie tratte dal dietro le quinte della realizzazione del film. Oltre a questi racconti, il team ha rivelato alcune indiscrezioni sul sequel dedicato allo Spider-Verse.

Phil Lord ha dichiarato: “Oggi ci hanno ricordato di non dire nulla a riguardo. Posso solo dire che ieri ho lavorato molto“. Il produttore ha inoltre dichiarato di essere molto emozionato per tutte le sorprese in serbo per il 2022.

We were reminded several times today NOT to say anything about it. I guess they know we can't be trusted. All I can say is… worked on it all day yesterday and had a ball. Watching this got me pumped for all the surprises in store for 2022 https://t.co/qW63xkdFYz — Phil Lord is staying home (@philiplord) May 7, 2020

Le pochissime anticipazioni riguardo il sequel di Spider-Man into the Spider-Verse vedevano il film programmato per l’otto Aprile 2022. Recentemente, però, Sony ha annunciato un ritardo per l’uscita al cinema di questo secondo capitolo dedicato allo Spider-Verse, annunciandolo per il sette Ottobre 2022. Ovviamente, il ritardo è dovuto alla recente pandemia di coronavirus.

Oltre al sequel in lavorazione, Sony starebbe lavorando a uno spin-off tutto al femminile. Miller dichiara, inoltre, che ci sono molti personaggi interessanti legati allo Spider-Verse che potrebbero essere trattati in sequel e spin-off e che tutti questi personaggi possono aggiungere qualcosa di significativo alla trama. A tal proposito ci sono anticipazioni fatte da Amy Pascal di Sony già lo scorso anno che vedevano come protagonisti di un possibile sequel Miles Morales e Gwen Stacy, stretti in una storia d’amore che potrebbe appassionare molto i fan.

Attendiamo, quindi, ulteriori annunci e conferme per questo attesissimo sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse.