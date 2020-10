Spriggan – primi dettagli dell’anime Netflix

Netflix ha diffuso il primo poster e i dettagli per Spriggan, la nuova serie anime che debutterà sulla piattaforma streaming in un periodo imprecisato del 2021.

Spriggan è sviluppata da David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo e Cells at Work! – Lavori in Corpo) con la regia di Hiroshi Kobayashi (Rage of Bahamut Genesis, Kill la Kill) mentre Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight) è showrunner e si occupa delle sceneggiature. Shuhei Handa (Little Witch Academia) ha curato il character design dei personaggi.

Eccovi il primo poster:

Spriggan, sinossi e origine

Spriggan è ispirata all’omonimo manga di Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa serializzato fra il 1989 e il 1996 sulla rivista Shonen Sunday Super di Shogakukan per poi essere raccolto in 11 volumi. Il manga è arrivato anche in Italia prima grazie ai tipi di Granata Press e poi grazie ad una ristampa integrale di Planet Manga.

Nel 1998 il manga fu adattato in un film animato per il cinema realizzato con la supervisione di Katsuhiro Otomo (Akira). Il film è uscito anche in Italia, prima in VHS per Dynamic Italia, poi in DVD per Dynit e infine in blu-ray per Yamato Video.

Eccovi una sinossi della serie: