Star Trek: Picard, ci sarà anche Robert Picardo?

Negli ultimi giorni sembrerebbe che Roberto Picardo potrebbe ritornare sul set di Star Trek: a quanto pare l'attore è in trattative con la CBS.

Sappiamo bene che il Comic Con di San Diego 2019 ha riservato non poche sorprese a tutti gli appassionati del mondo del cinema e dei fumetti. Anche la prossima stagione di Star Trek: Picard è stata al centro dell’evento, occasione durante la quale sono state rivelate moltissime novità a riguardo.

Il ritorno dell’attrice Jeri Ryan che abbiamo visto in Star Trek: Voyager, presente quindi anche nella nuova serie, non è l’unica notizia rilevante riguardante lo show. Negli ultimi giorni, infatti, sembrerebbe che anche Robert Picardo potrebbe ritornare sul set di Star Trek. A quanto pare l’attore è in trattative con la CBS per fare la sua apparizione nella nuova stagione.

“Sono lieto che loro (la CBS) abbiano espresso interesse per me. Hanno contattato il mio agente per la prossima stagione. Quindi non vedo l’ora di vedere di cosa si tratta. Come sapete interpreto due personaggi, principalmente il Dottore ma anche Lewis Zimmerman. Lewis Zimmerman, l’ingegnere che ha creato il programma del Dottore, sicuramente sarebbe invecchiato. È nella stessa sequenza temporale di Patrick Stewart. Il Dottore, ovviamente, non invecchia, ma ci sono modi per affrontarlo, come tutti sappiamo”.

Queste sono state le parole dell’attore Robert Picardo, il quale si è mostrato entusiasta all’idea di ritornare a far parte del cast di Star Trek. Infatti avrebbe aggiunto subito dopo:

“L’altro giorno ho scherzato sul fatto che mia figlia lavora agli effetti speciali, quindi le ho detto: ‘Se ci assumono entrambi, potresti farmi sembrare più giovane di 25 anni’. Se mai ne avrò la possibilità, sarà un piacere essere di nuovo sullo schermo con Jeri. Sarebbe un onore e un piacere, ovviamente, avere scene con Patrick Stewart, quindi, incrociamo le dita”.

Del cast faranno parte sicuramente attori del calibro di Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway. I produttori esecutivi saranno invece Chabon, figurano Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Kirsten Beyer e Heather Kadin. Il debutto di Star Trek: Picard farà il suo debutto su CBS All Access all’inizio del 2020.

