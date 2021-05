Star Wars Day: Disney mostra la ‘vera’ spada laser per Galactic Starcruiser

Oggi, 4 maggio 2021, è la giornata in cui si festeggia il cosiddetto Star Wars Day, la ricorrenza pensata per omaggiare la galassia lontana lontana creata da George Lucas nella prima, storica trilogia di Guerre Stellari. Per l’occasione, Disney ha deciso di presentare un nuovo progetto particolarmente atteso dai fan, il quale promette di mandare in brodo di giuggiole tutti gli aspiranti Cavalieri Jedi: una spada laser in tutto e per tutto simile a quelle impugnate dagli eroi della saga, il cui arrivo prevista nel corso del prossimo anno.

Nel 2022 arriverà infatti Star Wars: Galactic Starcruiser, un’esperienza interattiva riservata ai visitatori del Walt Disney World Resort in Florida (qui la notizia originale). Più nel dettaglio, i fan potranno vivere un’avventura lunga ben due giorni e due notti, in cui potranno esplorare i meandri della galassia a bordo dell’incrociatore Halcyon. Si tratterà di una vera e propria avventura da vivere in prima persona, con tanto di personaggi secondari a fare da contorno alla storia.

Proprio in occasione del debutto di Galactic Starcruiser sarà mostrata anche la spada laser originale, la cui idea originale risale nel 2017. Da quel poco che è possibile capire dal breve video di presentazione che trovate poco sopra, l’arma sembra replicare fedelmente sia l’aspetto che le funzioni della spada impugnata da Luke Skywalker e soci. Ben Ridout, sviluppatore per la realtà virtuale, ha spiegato di recente che il meccanismo dell’arma sarà del tutto simile a quello di un metro a nastro retrattile in acciaio, visto che la lama principale sarà composta da due bobine di materiale traslucido, in grado di proiettare lucentezza non appena la spada sarà attivata.

Detta così sembra un sogno a occhi aperti per ogni fan di Star Wars che si rispetti, in attesa di scoprire eventuale rilascio sul mercato internazionale ed eventuale prezzo di listino, con molta probabilità non propriamente per tutte le tasche.