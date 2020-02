Steven Spielberg abbandona Indiana Jones

Il regista Steven Spielberg se ne chiama fuori. Secondo a fonti della testata Variety, non sarà infatti più lui a dirigere Indiana Jones 5. A raccogliere la sua torcia sarebbe James Mangold, “new entry” del jet set hollywoodiano che ha catalizzato l’attenzione mondiale con pellicole quali Logan e Le Mans ’66 – La grande sfida.

Steven Spielberg e George Lucas

Stando agli informatori del magazine statunitense, Spielberg avrebbe preso autonomamente una tale decisione, non sarebbero stati gli studios a fargli pressioni. Un dettaglio che, se fosse confermato, non stupirebbe affatto. Lo storico regista aveva dichiarato di considerare il naturale epilogo del terzo episodio come la fine dell’intero brand, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo fera stata una creatura nata forzatamente dalle incessanti pressioni dell’amico George Lucas.

Nel frattempo Harrison Ford sembra pienamente coinvolto nel progetto e, in occasione del tour promozionale de Il richiamo della foresta, fomenta giornalisti e fan continuando a dirsi entusiasta nel rivestire nuovamente i panni dell’archeologo/tombarolo. Lui era già pronto a iniziare le riprese, ma il recente cambio di rotta imporrà probabilmente l’ennesimo rallentamento, con il rischio che si renda necessario fare slittare l’uscita di Indiana Jones 5 al 2022. Lucasfilm e Disney non hanno ancora commentato l’abbandono di Spielberg né hanno fornito una tabella di marcia aggiornata, ma questa è solamente l’ultima svolta a tormentare la genesi della pellicola.

CALL OF THE WILD

Disney ha annunciato il nuovo Indiana Jones nel 2016, con uscita prevista per il 19 luglio 2019. Allora Harrison Ford doveva tornare come protagonista, mentre Steven Spielberg si sarebbe occupato della regia. Per vari problemi il film fu fatto prima slittare al 10 luglio 2020, poi la sostituzione autoriale di David Koepp in favore di Jonathan Kasdan impose un’ulteriore rallentamento. L’ultima data fornita ufficialmente per l’uscita di Indiana Jones 5 è il 9 luglio 2021, ma c’è da scommettere che anche questa sia destinata a cambiare.