Buone notizie per Indiana Jones 5?

Indiana Jones 5 è in un limbo già da tre anni e non sappiamo cosa succederà al nostro archeologo preferito. La data di distribuzione è stata fatta slittare non poche volte e i fan attendono speranzosi questo sequel. Oggi però compaiono dei barlumi di speranza grazie allo sceneggiatore David Koepp che abbiamo già conosciuto in Jurassic Park e Mission: Impossible. Koepp è stato il primo sceneggiatore ad essere stato confermato come penna ufficiale di questo Indiana Jones 5.

Koepp afferma che: “Ho ripreso a lavoraci (sul progetto di Indiana Jones). Ci stiamo provando. Penso che abbiamo avuto davvero una buona idea questa volta, Vedrete”

Questo è davvero un fulmine a ciel sereno, e il ritorno di Koepp nel progetto è un’ottima notizia. Indiana Jones 5, con ogni probabilità, ha subito questa enorme battuta d’arresto proprio per l’odissea della sceneggiatura. Ora che Koepp è tornato e dice di avere una buona idea, probabilmente il film andrà avanti rispettando il programma stabilito.

Il fatto che il progetto abbia subito una battuta d’arresto è, probabilmente, un valore aggiunto, un non voler lasciare tutto al caso ma studiare la sceneggiatura e la realizzazione del film alla perfezione. O almeno è quello che si spera, visto che le aspettative sul film sono molto alte e Indiana Jones ha una cerchia di fan molto critici!