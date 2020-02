Indiana Jones 5: Harrison Ford parla degli sviluppi del personaggio

In vista dell’inizio delle riprese di Indiana Jones 5, Harrison Ford ha deciso di svelare ai fan alcune importanti novità che riguardano il suo personaggio. Nello specifico, avrebbe anticipato in che modo si svilupperanno le vicende legate al più famoso archeologo del mondo del cinema nel nuovo film. Dunque, inizialmente – in una recente intervista – Ford avrebbe affermato quanto segue:

“È sempre un piacere ritornare a questi personaggi, e quando abbiamo l’opportunità di farne un altro è perché alla gente sono piaciuti i film precedenti. Mi sento obbligato ad assicurarmi che i nostri sforzi mantengano l’ambizione di quando abbiamo iniziato, è quasi un dovere nei confronti del pubblico.“

Purtroppo, almeno per il momento, non si conoscono dettagli in merito alla trama che caratterizzerà il film di Indiana Jones 5. Nonostante ciò, grazie alle dichiarazioni rilasciate dal famosissimo attore, è possibile intuire alcuni importanti dettagli che fanno riferimento al protagonista, poiché avrebbe affermato:

“Non condividerò né con voi né con altri la sceneggiatura, perché non mi sembra una buona idea, ma posso dirvi che assisteremo a diversi sviluppi nella sua vita e nella sua relazione. Vedremo anche risolta parte della continuity della storia approfondendo il suo passato. È davvero un’ottima sceneggiatura e non vedo l’ora di iniziare“.

Dunque, è evidente che il celebre archeologo dovrà fare i conti con alcuni aspetti del suo passato. Ovviamente, per scoprire come si evolveranno le vicende in Indiana Jones 5, non ci resta che attendere il debutto del film – diretto da Steven Spielberg – previsto per il mese di luglio del 2021. C’è da dire però che tra non molto, il regista terminerà la post-produzione di un altro progetto a cui sta lavorando e, subito dopo, avranno inizio le riprese del nuovo film di James Bond. Quindi potrebbero venire alla luce alcuni importanti dettagli inerenti alla trama dalla nuova pellicola cinematografica.