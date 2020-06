Stranger Things e Dungeons & Dragons insieme per una miniserie a fumetti

Sin dalla primissima stagione uno dei fili conduttori, narrativamente parlando, di Stranger Things sono stati i riferimenti a Dungeons & Dragons. Grazie a IDW Publishing e Dark Horse ora i due universi si incontreranno davvero in una miniserie a fumetti in 4 numeri prevista per novembre negli USA.

Stranger Things Meets Dungeons & Dragons, questo il titolo della miniserie, sarà scritta da Jody Houser (Amazing Spider-Man: Renew Your Vows, Harley Quinn and Poison Ivy) e Jim Zub (Champions, Wayward). Insieme a Houser e Zub ci sono Diego Galindo (Mighty Morphin Power Rangers: Shattered Grid) ai disegni, Michele Assarasakorn ai colori e Nate Piekos al lettering.

Eccovi la copertina:

Per il momento non sono stati forniti dettagli sulla miniserie; dalla copertina vediamo i protagonisti di Stranger Things vestire i panni dei loro personaggi nel popolare gioco di ruolo mentre non è dato sapere se altri personaggi della serie TV compariranno nella miniserie a fumetti.

Jody Houser non è nuova all’universo di Stranger Things avendo scritto la miniserie Stranger Things: Six sempre pubblicata da Dark Horse mentre Jim Zub invece ha recentemente scritto la miniserie Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons per Oni Press arrivata in Italia grazie a Panini Comics.

Stranger Things è ambientata negli anni ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana, e in parte nel mondo del “Sottosopra” (Upside Down in lingua originale) ed è incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino e sulla comparsa di una bambina dai capelli rasati dotata di poteri psichici fuggita da un laboratorio segreto, l’Hawkins National Laboratory.

Quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della vicenda sono strettamente connessi al Sottosopra, un’oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose.