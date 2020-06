Stranger Things: le sceneggiature della quarta stagione sono pronte!

La famosa serie tv Netflix Stranger Things registra un nuovo successo nella produzione e questo riguarda il completamento delle sceneggiature dei nuovi episodi della quarta stagione. Ad annunciarlo è lo stesso profilo Twitter degli sceneggiatori che mostra una foto scattata nella loro stanza con tutta la pila di fogli su un tavolo.

I fogli sono talmente tanti che si può benissimo notare la mole di lavoro che c’è stato dietro la loro produzione e la didascalia del post di questa pila di documenti è emblematico: Stranger Things 4: la stagione completa. La serie è quindi pronta a trasferirsi dalla stanza degli sceneggiatori al set dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia di Coronavirus.

In base a come è stata scattata la foto non è possibile conoscere nulla di più riguardo alla nuova stagione di Stranger Things, ma possiamo ipotizzare che essendo nove blocchi di fogli potrebbero esserci nove puntate. All’inizio di marzo (prima che iniziassero le pause di produzione nel settore COVID-19), inoltre, il cast di Stranger Things ci ha portato a scoprire alcune riunioni segrete del cast per organizzare la produzione della nuova stagione.

In una di questa, Noah Schnapp (Will Byers) aveva rivelato di aver messo le mani sulle prime quattro sceneggiature quando gli è stato chiesto di iniziare la produzione della quarta stagione. Le sue parole erano state le seguenti:

“Non vedo l’ora. È la mia cosa preferita al mondo e adoro lavorare con queste persone. È come una famiglia. Ho letto le prime quattro sceneggiature e sono fantastiche. Non vedo l’ora di vedere dove andranno con il resto della stagione “.

Nelle recenti settimane, invece, Joe Keery, l’attore che interpreta Steve Harington, aveva rivelato che la nuova stagione avrà un tono “ancora più spaventoso”, e che il suo personaggio non avrebbe più lavorato alla gelateria Scoops Ahoy, abbandonando così l’iconico costume.

Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori informazioni sulla nuova stagione di Stranger Things che al momento non ha una data di uscita ufficiale né una data di inizio produzione.