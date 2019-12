Sub-Zero da Ultimate Mortal Kombat 3 – Storm Collectibles

Storm Collectibles continua con gli annunci delle nuove action figure dedicate alla saga di Mortal Kombat, questa volta è il turno di Sub-Zero il ninja dei Lin Kuei che compare già sin dal primo episodio, questa volta ispirato al videogioco di Ultimate Mortal Kombat 3 e pronto per arrivare sul mercato mondiale tra pochi mesi.

I preordini della figure sono già stati aperti nelle scorse ore e l’uscita sul mercato è ormai prossima. Come per tutte le figure precedentemente rilasciate anche in questo caso Sub-Zero sarà completamente snodabile e realizzato solamente in plastica; all’interno della propria scatola oltre l’action figure principale troveremo diversi extra e parti intercambiabili per dar libero sfogo alla nostra immaginazione nelle pose o semplicemente per simulare quelle che abbiamo sempre potuto eseguire nel videogioco, che vi riporteremo nel dettaglio:

Quattro paia di mani

Un effetto di sangue

Un effetto di ghiaccio che va verso terra

Un effetto di ghiaccio che viene sparato verso l’avversario

Un effetto per eseguire una fatality

Ultimate Mortal Kombat 3 è l’evoluzione del precedente terzo capitolo di Mortal Kombat, diversamente dalla versione base sono stati inseriti diversi personaggi dei due capitoli precedenti, la cui esclusione non era stata tanto gradita dagli appassionati del picchiaduro. Tra questi la versione con la maschera di Sub-Zero. Sub-Zero è un ninja del clan dei Lin Kuei, il suo vero nome è Bi-Han e venne ucciso nel primo torneo dallo spettro di Scorpion per vendicarsi della propria morte. Successivamente fu sostituito dal fratello minore che assunse la sua identità per continuare la missione fallita del fratello maggiore. In Ultimate Mortal Kombat 3 scopriamo che in realtà Bi-Han è sopravvissuto in qualche modo ed è tornato per completare la sua vecchia missione, ovvero uccidere lo stregone Shang Tsung.

L’uscita nei negozi della action figure di Sub-Zero è prevista per marzo 2020 al prezzo di 70.00 dollari.