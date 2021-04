Supereroi – Le leggende DC Comics, la collana da edicola con Gazzetta e Corriere

Pochi minuti fa attraverso l’attendibile PrimaEdicola arriva una graditissima sorpresa per tutti i fan DC, il lancio di Supereroi – Le leggende DC Comics. Si tratta di una nuova collana collaterale da edicola allegata con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera.

Supereroi – Le leggende DC Comics, i primi dettagli

Ovviamente i dettagli sono ancora pochi ma sappiamo che la collana partirà il prossimo 13 aprile e la periodicità sarà settimanale. La prima uscita costerà € 2.99, dalla seconda uscita il prezzo sarà invece € 6.99.

Si tratta della prima collana da edicola realizzata da Panini DC Italia, ecco come RCS la presenta:

Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde, Aquaman: tutti gli eroi della Justice League e dell’Universo DC di nuovo insieme in una collana di fumetti mai vista, in edicola con La Gazzeta dello Sport e Corriere della Sera, in collaborazione con Panini Comics. Le più grandi saghe a fumetti che hanno fondato e poi reinventato l’epopea dei supereroi, per la prima volta in una raccolta di volumi da collezione, arricchiti da un inedito apparato redazionale.

Per il momento sono previste ben 50 uscite, eccovele:

Batman: Hush (Parte 1) – 13/04/2021

batman: Hush (Parte 2) – 20/04/2021

All Star Superman (Parte 1) – 27/04/2021

All Star Superman (Parte 2) – 04/05/2021

Flashpoint – 11/05/2021

Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (Parte 1) – 18/05/2021

Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (Parte 2) – 25/05/2021

Justice League: Origini – 01/06/2021

Wonder Woman: Sangue – 08/06/2021

Crisi sulle Terre Infinite (Parte 1) – 15/06/2021

Crisi sulle Terre Infinite (Parte 2) – 22/06/2021

Flash: rinascita – 29/06/2021

Crisi finale (Parte 1) – 06/07/2021

Crisi finale (Parte 2) – 13/07/2021

Superman: Origini segrete – 20/07/2021

Batman – Dark Nights: Metal – 27/07/2021

Lanterna Verde / Freccia Verde (Parte 1) – 03/08/2021

Lanterna Verde / Freccia Verde (Parte 2) – 10/08/2021

Lanterna Verde / Freccia Verde (Parte 3) – 17/08/2021

Justice League: Rock of Ages – 24/08/2021

Batman: La corte dei gufi – 31/08/2021

Lanterna Verde: Rinascita – 07/09/2021

Action Comics: Superman e gli uomini d’acciao – 14/09/2021

Crisi d’identità (Parte 1) – 21/09/2021

Crisi d’identità (Parte 2) – 28/09/2021

Justice League: Il cammino del criminale – 05/10/2021

Batman: La città dei gufi – 12/10/2021

Action Comics: A prova di proiettile – 19/10/2021

Wonder Woman: Ossa – 26/10/2021

Suicide Qquad: The Black Vault – 02/11/2021

Batman: Il lungo Halloween (Parte 1) – 09/11/2021

Batman: Il lungo halloween (Parte 2) – 16/11/2021

Justice League: Il trono di Atlantide – 23/11/2021

Batman: morte della famiglia – 30/11/2021

Action Comics: alla fine dei giorni – 07/12/2021

Lanterna Verde: Nessuna paura – 14/12/2021

Batman: Io sono Gotham – 21/12/2021

Wonder Woman: Ferro – 28/12/2021

Superman: Identità segreto – 04/01/2022

Superman: Red Son – 11/01/2022

Justice League: Trinity War – 18/01/2022

Batman: anno zero – (Parte 1): città segreta – 25/01/2022

Suicide Squad: Going ane – 01/02/2022

Lanterna Verde: la vendetta delle lanterne verdi – 08/02/2022

Wonder Woman: Guerra – 15/02/2022

Justice League: Eroi per sempre – 22/02/2022

Batman: anno zero – (Parte 2): città oscura – 01/03/2022

Lanterna Verde – Ricercato: Hal Jordan – 08/03/2022

Wonder Woman: carne – 15/03/2022

Flash: il Flash dei due mondi – 22/03/2022