Superman: i fumetti da regalare a Natale è una nostra personalissima selezione che tiene conto sia dei fan più incalliti che magari vogliono completare la propria collezione con le edizioni più lussuose ma anche dei neofiti che vorrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo, rigorosamente cartaceo, dell’Uomo d’Acciaio con qualche volume autoconclusivo.

Superman rimane una icona indiscussa, il primo supereroe dell’era moderna e capostipite di un intero genere narrativo. La produzione editoriale a lui dedicata è vastissima e pur vivendo fasi alterne, in termini qualitativi, soprattutto negli ultimi anni sono state confezionate alcune delle migliori storie sul personaggio.

Anche per questo motivo giocate d’anticipo e recuperate i volumi che vi consigliamo in questa particolare selezione oppure se volete approfondire maggiormente cliccate sull’articolo dedicato ai fumetti essenziali di Superman che trovate alla fine della lista di volumi.

Superman | I migliori fumetti da regalare a Natale

Superman Stagioni

Le quattro stagioni di Superman secondo Jeph Loeb e Tim Sale. La trasformazione di Clark Kent da “semplice” ragazzo del Midwest a Uomo d’Acciaio! Una storia rivoluzionaria che dimostra quanto non siano i poteri a rendere Superman un eroe, ma la sua profonda umanità. Con la partecipazione di Lana Lang, Lex Luthor, Lois Lane e dei Kent.

Superman – Su nel Cielo

Fin dove può spingersi Superman pur di salvare una singola vita? Una storia poetica destinata a rimanere nel cuore dei lettori. Un’odissea nelle profondità dello spazio, ma anche un viaggio nell’animo del più grande eroe di sempre. Il manifesto definitivo per l’icona dell’Uomo d’Acciaio, scritto da Tom King per gli esplosivi disegni di Andy Kubert!

All Star Superman

Per un diabolico piano di Lex Luthor Superman è messo di fronte alla propria mortalità… e vuole andarsene dopo aver fatto tutto il possibile per migliorare la Terra. Luthor, il Parassita, Bizarro, Lois Lane, Jimmy Olsen e tutti i protagonisti del mondo di Superman in una versione nuova e allo stesso tempo familiare! Un capolavoro grafico e narrativo che rivisita tutti gli aspetti migliori di Superman, una grande riscrittura moderna del suo mito. Dalla coppia “all star” di Grant Morrison e Frank Quitely.

Superman Origini Segrete

Le origini di Superman rivisitate per il terzo millennio da Geoff Johns e Gary Frank! A Smallville, un giovane Clark Kent comincia a sperimentare i suoi poteri, mentre tre visitatori lo osservano con ammirazione… a Metropolis nessuno guarda su in cielo… almeno fino all’arrivo di una figura volante rossa e blu!

Superman di Geoff Johns Vol. 1 – L’Ultimo Figlio di Krypton

L’Uomo d’Acciaio si confronta con il retaggio del suo pesante passato. La minaccia dell’unico, vero Brainiac cala sul pianeta Terra! Le conseguenze di Crisi Infinita sulla vita di Clark Kent e di Superman!

DC Classic Golden Age – Superman Vol. 1

Il leggendario esordio di Superman! Creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, ecco a voi il primo supereroe moderno: Kal-El fa il suo debutto in un’America sull’orlo della guerra e combatte strenuamente in nome della libertà e della giustizia! Le primissime storie dell’Uomo d’Acciaio raccolte in un volume imperdibile.

