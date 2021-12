Batman: i fumetti da regalare a Natale è una nostra personalissima selezione che tiene conto sia dei fan più incalliti che magari vogliono completare la propria collezione con le edizioni più lussuose ma anche dei neofiti che vorrebbero avvicinarsi per la prima volta al mondo, rigorosamente cartaceo, del Cavaliere Oscuro con qualche volume autoconclusivo.

Batman rimane ad oggi il personaggio più famoso al mondo e un regalo a tema difficilmente scontenta chi lo riceve soprattutto se si tratta di un fumetto inoltre con un nuovo film pronto a debuttare sul grande schermo l’interesse verso il Cavaliere Oscuro sta crescendo in maniera esponenziale e non abbiamo dubbi che a marzo, quando debutterà The Batman, esploderà generando una nuova batmania.

Anche per questo motivo giocate d’anticipo e recuperate i volumi che vi consigliamo in questa particolare selezione oppure se volete approfondire maggiormente cliccate sull’articolo dedicato ai fumetti essenziali di Batman che trovate alla fine della lista di volumi.

Batman | I migliori fumetti da regalare a Natale

Batman e Robin di Peter J. Tomasi e Patrick Gleason Omnibus

In un unico volume tutte le storie di Peter J. Tomasi e Patrick Gleason dedicate a Batman e Robin! Il Cavaliere Oscuro si appresta a vivere una nuova serie di avventure con il pestifero Damian Wayne! Padre e un figlio in prima linea contro i criminali di Gotham City! Una serie emozionante e divertente che esplora il rapporto fra l’Uomo Pipistrello e il suo alleato più grande!

Batman – Anno Uno

La sua vita è stata funestata dalla tragedia, ma il giovane e inesperto Bruce Wayne ha deciso che combatterà il crimine… perciò dovrà imparare a sopravvivere a Gotham City! La storia che racconta il primo anno di carriera di Batman e del Commissario Gordon. Un capolavoro di storytelling noir firmato dal pluripremiato team creativo composto da Frank Miller e David Mazzucchelli. Una delle più importanti e acclamate avventure dell’Uomo Pipistrello di sempre torna in edizione cartonata.

Batman – Knightfall Omnibus Vol. 1

Una delle saghe più importanti e amate del Cavaliere Oscuro finalmente in edizione omnibus! Gothman City è sotto assedio, e Bruce Wayne sarà costretto ad andare oltre i prorpi limiti! Nel frattempo il criminale noto come Bane sta tramando nell’ombra….. e si prepara a “spezzare” per sempre l’Uomo Pipistrello!

Batman – Il Lungo Halloween

Una serie di omicidi sconvolge Gotham City: cosa faranno il Cavaliere Oscuro, Harvey Dent e il capitano Gordon per fermarli? Una storia universale e appassionante ambientata nei primi anni di attività di Batman! Il volume perfetto per cominciare a conoscere il mondo dell’Uomo Pipistrello!

Batman di Grant Morrison Omnibus Vol. 1

Il ciclo che ha ridefinito il Crociato Incappucciato per il Nuovo Millennio! Uno dei capolavori mainstream dello sceneggiatore Grant Morrison! Nuovi nemici, nuovi alleati, nuove minacce per Batman… a partire da Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne! Disegni di alcuni dei migliori disegnatori di fumetto supereroistico, come Adam Kubert e Tony Daniel!

Batman – Anno 100

Siamo nell’anno 2039, e Batman, icona di un tempo passato, è ricercato per l’omicidio di un agente federale!

• In un mondo distopico dove non esistono segreti, Jim Gordon, nipote del celebre commissario, comincia a investigare su un uomo che non dovrebbe esistere…

• Inoltre, le storie brevi del Cavaliere Oscuro firmate dalla superstar Paul Pope!

