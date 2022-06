Vi avevamo annunciato che il manga The Legendary Hero is Dead!, noto in Italia con il nome di L’eroe è morto! (recuperatelo su Amazon!), scritto e disegnato da Subaruichi sarebbe stato adattato in un anime. Ora, è stato finalmente svelato il periodo d’uscita dell’anime The Legendary Hero is Dead! ma per vedere gli episodi dobbiamo aspettare un po’. L’anime debutterà infatti nella primavera del 2023.

Tutte le informazioni sull’anime di The Legendary Hero is Dead!

Rion Kujo (Aesthetica of a Rogue Hero, s-CRY-ed) sta dirigendo l’anime alla LIDEN FILMS. Kana Konishi e Yukio Kondо̄ di MOKA☆ stanno componendo la musica. Tohokushinsha si sta occupando della produzione del suono mentre Pony Canyon è responsabile della produzione musicale. WOWMAX sta producendo l’anime.

Wataru Katō e Shunichi Toki daranno entrambi la voce al personaggio principale Touka Scott. Toki interpreterà anche l’eroe morto Sion Bladan

Questa la sinossi:

Touka è solo un contadino medio (leggermente pervertito) nel villaggio di Cheza. Mentre lui sogna ad occhi aperti di essere un eroe e di conquistare la ragazza, il vero eroe, Sion, è fuori a combattere i demoni che minacciano di invadere il mondo! Ma un giorno, Touka uccide accidentalmente l’eroe…?! Con l’eroe leggendario morto, chi salverà il mondo adesso?! Touka seppellisce rapidamente il corpo di Sion per nascondere le prove, ma si sveglia il giorno dopo per scoprire che non è più nel suo corpo!

A proposito del manga L’eroe è morto!

La serie è scritta e disegnata da Subaruichi ed è stata serializzata dal 9 dicembre 2014 al 7 dicembre 2020 sulla rivista Ura Sunday edita da Shōgakukan. La serie è entrata nell’arco finale il 6 dicembre 2020 e i vari capitoli sono stati raccolti in venti volumi tankōbon dal 12 maggio 2015 al 18 marzo 2021. Uno spin-off intitolato Yūsha ga Shinda! Kami no Kun-hen ha debuttato a maggio.

In Italia è stato pubblicato dal 21 giugno 2017 al 27 ottobre 2021 dalla J-POP.