Si conclude la trilogia a fumetti più hot del momento con Sweet Paprika 3, la commedia romantica firmata da Mirka Andolfo, arriva nelle fumetterie con il suo piccante quanto tenero finale. La carriera di Paprika, così come la sua vita amorosa, sono a un bivio e solo un viaggio in Italia, la sua terra natale, potrà darle l’occasione di scegliere il giusto percorso. Pubblicato da Star Comics, Sweet Paprika 3 porta a termine la storia della sua infernale e sexy protagonista iniziata sulle pagine web dei social network e ci dà modo di tirare le somme su questa brillante serie a fumetti.

Di fronte a una scelta

Con il volume precedente dell’opera, avevamo lasciato la protagonista, CCO della Infernum Press temuta da tutti i dipendenti, in balia delle emozioni scaturite dalla relazione instaurata con Dill, corriere che bazzica giornalmente l’azienda e oggetto del desiderio di parecchia gente. Paprika ha deciso tuttavia di prendere le distanze da quest’angelo tutto pepe, a fronte delle rivelazioni che il padre di Dill, Pickle, le ha fatto sulle abitudini del figlio. In vista della presentazione del film tratto da Spice It Up, romanzo erotico scritto dall’ex fidanzato di Paprika, Burnet, la business woman vola fino allora fino a Napoli, con la speranza che il lavoro e la vicinanza a Za’atar la distraggano dal suo conflitto interiore.

Giunta nella terra che le ha dato i natali, Paprika riesce a legare in maniera più “approfondita” con Za’atar, l’uomo che desidera da mesi, tuttavia nella vita le cose non vanno mai come ce l’eravamo immaginate. Paprika si trova allora di fronte a un bivio: cercare di instaurare una relazione con Za’atar, o chiarire una volta per tutte con Dill, che occupa ormai gran parte dei suoi pensieri? Ma non solo: Burnet dovrà passarla liscia anche stavolta o Paprika avrà il coraggio di svelare la verità su Spice It Up, ribaltando così la sua carriera?

Una love story convenzionale in un fumetto non convenzionale

Comica, brillante, romantica, sexy. Sweet Paprika di Mirka Andolfo è una serie a fumetti che trasla sulla carta stampata il genere della commedia romantica tanto apprezzato al cinema. L’effetto, però, è forse anche più efficace di quello che si potrebbe ottenere in una pellicola live action, con attori in carne ed ossa, grazie al talento dell’autrice nel conferire una vitalità che solo il disegno (il suo disegno, nello specifico) può restituire. In particolare, in questo Sweet Paprika 3, l’umorismo fresco e frizzante della Andolfo scaturisce da ogni tratto delle sue illustrazioni, tanto vive e pulsanti di energia quanto ricche di una forte carica erotica, nonostante la censura della versione “Sweet” (non presente invece nell’edizione Hot Paprika).

La narrazione, inoltre, è serrata in una rapida concatenazione di eventi mozzafiato, sebbene essa non prescinda da sequenze più mature dedicate alla crescita personale dei protagonisti. È proprio in Sweet Paprika 3 che il percorso di autodeterminazione, soprattutto di Paprika, raggiunge il suo zenit e ci propone una storia che dona speranza, determinazione, voglia di mettersi in gioco nonostante le avversità. Ancora una volta, promossa a pieni voti l’eroina di Mirka Andolfo, alla ricerca di sé e delle sue reali ambizioni con coraggio e forza d’animo.

Una forza che deriva tuttavia in parte dai legami con le persone più vicine e con Dill, in particolare. Ragionevolmente, una commedia romantica come questa non può prescindere dal raccontare un percorso fatto “in due”. D’altra parte, Sweet Paprika segue una trama un po’ telefonata e già collaudata: il triangolo amoroso, il ripensamento, la presa di coscienza su chi sia il vero amore. Una love story divertente e indubbiamente tenera, ma abbastanza convenzionale e prevedibile. Sweet Paprika 3 ha comunque il pregio di racchiudere quanto di meglio questa serie a fumetti, per certi versi anticonvenzionale, ha saputo proporre al pubblico: una commedia romantica piccante, ironica, pungente, riuscendo a fare sulla carta stampata ciò che spesso invece il cinema non riesce a fare sullo schermo.

Sweet Paprika 3: sì o no?

Il terzo volume di una delle trilogie a fumetti più hot degli ultimi tempi, chiude un’opera che non presenta grosse sbavature, tempi morti o personaggi piatti. Sweet Paprika, nel suo insieme, è invece un’ondata d’aria fresca, una serie a fumetti leggera e divertente, sensuale, con un ritmo sempre pieno e interessante. E Sweet Paprika 3 è la conferma di quanto proposto finora da Mirka Andolfo, che con audacia e sincerità ha saputo ritrarre realmente what women want. A questo proposito, Sweet Paprika ha molto più da dire che non la mera love story peperina.

Paprika è un’eroina contemporanea: una donna divisa tra l’affermazione dell’identità forte e intransigente che la società pretende da lei, da una parte, e il desiderio di far affiorare l’identità autentica che alberga nel suo animo, dall’altra: un’identità più vulnerabile, sì, ma anche più altruista, sincera, creativa. Per questo Sweet Paprika è un bellissimo esempio di self-fulfillment, in un contesto in cui gerarchie e patriarcato sono costantemente in agguato minando la sicurezza e l’autostima tanto di una donna in carriera temuta da tutti, quanto di un uomo desiderato da chiunque posi gli occhi su di lui.

Per noi Sweet Paprika 3 è decisamente un “sì“, a conferma di quanto già letto con il primo volume (trovate la nostra recensione qui). A partire dalle frizzanti, morbide e sensuali illustrazioni di Mirka Andolfo, che non lesina in forme piene e carnose. Fino ad arrivare a una trama divertente, che ci attira in questa commedia romantica hot e avvincente. L’edizione Star Comics cartonata, realizzata con una carta spessa e morbida e colori brillanti (tra cui spicca il rosa su tutti), è la ciliegina su una torta piccante e da mangiare senza temere peccati di gola.