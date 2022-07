Il futuro di Star Wars sul grande schermo appare sempre più nebuloso (contrariamente a quanto accade con le serie TV su Disney+). Sappiamo che Taika Waititi ne dirigerà un progetto, ma non ci sono ancora ulteriori dettagli. In una recente intervista il regista zeolandese è tornato a parlare brevemente del suo film, spiegando di essere ben consapevole di non poter mai soddisfare i fan.

Taika Waititi sul suo film di Star Wars

“Leggevo su Twitter che qualcuno avrebbe voluto vedere un film sulla nonna di Chewbacca e ho pensato che non avrei dovuto parlare perchè sarebbe fantastico! Ma in tutta onestà, tornando seri, so benissimo di non poter mai soddisfare le richieste dei fan. Non voglio combinare casini con qualcosa di così sacro” – ha dichiarato ai microfoni di Rolling Stone.

Il regista ha poi aggiunto di non avere tempo per le ricerche nonostante ci siano numerosi romanzi e fumetti ambientati nel mondo di Star Wars, scherzando di poter fare un film su Jar Jar Binks. Sempre di recente avevano fatto discutere le dichiarazioni di Taika che aveva affermato di non sapere che Natalie Portman avesse recitato nella trilogia prequel.

Il film di Star Wars targato Taika era programmato per il 2023, prima di Rogue Squadron di Patty Jenkins, ma al momento non è stato fissato un preciso periodo di lancio. In ogni caso il regista neozelandese non è nuovo all’universo creato da George Lucas, avendo dato vita, tramite la CGI, al droide IG-11 di The Mandalorian e avendo diretto l’ottavo episodio della prima stagione.

In attesa di avere nuove informazioni sul film di Star Wars, Taika ha avuto il suo bel da fare con Thor: Love & Thunder, di recente uscito nelle sale (leggete qui la nostra recensione). Il regista sarà poi impegnato su Our Flag Means Death e Time Bandits, probabilmente per tutto il 2023.