Mentre il mondo aspetta di vedere nuovamente la sua scanzonata visione del Dio del Tuono marveliano con Thor: Love and Thunder, Taika Waititi è al centro dell’attenzione per via delle voci che lo vedono alle prese con un futuro progetto legato a un altro franchise molto amato in mano a Disney: Star Wars. Non è un mistero che il regista neozelandese sia uno dei nomi del futuro della galassia lontana, lontana, ma considerata la sua peculiare verve creative è impossibile non chiedersi come potrebbe esser lo Star Wars di Taika Waititi.

Lo Star Wars di Taika Waitit è ancora nei progetti di Disney?

Waititi non è estraneo alla galassia di Star Wars, come ben sanno i fan di Din Djarin, il mandaloriano protagonista della prima serie live action del brand su Disney+. Nella prima stagione di The Mandalorian, infatti, Waititi ha dato vita, tramite la CGI, al droide IG-11, uno dei personaggi a cui i fan della serie si sono affezionati in modo particolare. Non pago di avere ottenuto una nomination come Outstanding Character Voice-Over Performance ai Prime Emmy, Waititi si è anche messo dietro la macchina da presa per l’ottavo episodio di The Mandalorian, realizzato un episodio che ha riscosso un grande successo presso i fan della serie.

Il legame tra Waiti e Star non si è limitato alla Via del Mandaloriano. Mentre la fama di Waititi continuava a crescere grazie a film con Thor: Ragnarok o Jojo Rabbit, il regista è stato nuovamente coinvolto dalla Disney per tornare alla regia per un progetto che spingesse il franchise verso il futuro. Dopo la controversa Trilogia Sequel (Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi, L’Ascesa di Skywalker), le intenzioni di Disney sono subito state di cercare una nuova direzione per evolvere il brand oltre la Saga di Skywalker, al punto da coinvolgere proprio Waititi, affiancandolo alla sceneggiatrice Krysty Wilson-Cairns. La prima idea era di portare al cinema lo Star Wars di Taika Waitit nel 2023, prima del film di Rogue Squadron affidato a Patty Jenkins.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

I fan della saga, nonostante si siano perse da qualche tempo le tracce di questo Star Wars, non sono pronti a rinunciare ad avventurarsi nella galassia lontana lontana guidati da Taika Waititi. Apparentemente, nemmeno il regista, che durante un’intervista con il New York Times ha voluto dare un aggiornamento sul suo progetto legato a Star Wars, non mancando di precisare che al momento sia ancora intento a scrivere la sceneggiatura

“Sto cercando di scrivere la mia idea di Star Wars, al momento. Devo capire dove andrà, perché una volta che la presenterò, questo potrebbe decidere se sarà realizzata o meno”

Questa precisazione arriva pochi giorni dopo che il regista ha confermato come la sua attenzione ora sia rivolta a Our Flag Means Death e Time Bandits, un impegno che lo occuperà totalmente per tutto il 2023. Questo non significa che il cineasta zeolandese non abbia a cuore Star Wars, considerato come in questi anni abbia spesso indicato come la sua intenzione di interpretare al meglio il canone del franchise lo spinga a esplorare diverse idee. Se Waititi sembra avere dei comprensibili dubbi sul futuro del suo progetto su Star Wars, più sicuri del suo successo sembrano essere Wilson-Cairns e Kathleeen Kennedy, che ha confessato come durante la scorsa Star Wars Celebration abbia fatto una chiacchierata con Waititi e Wilson-Cairns, da cui è uscita soddisfatta.

L’offerta di Disney+