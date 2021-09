Tenken – Reincarnato in una Spada: in arrivo l’anime

Tenken – Reincarnato in una Spada (Tensei Shitara Ken Deshita) verrà trasposto in un anime. A dare la notizia la casa editrice Gentosha che ha pubblicato in Giappone la serie di light novel di Yuu Tanaka e LLO.

Per l’occasione, l’illustratore del romanzo LLO, l’artista Hinako Inoue che ha disegnato il manga spin-off e l’artista principale del manga Tomowo Maruyama hanno disegnato le seguenti illustrazioni:

A proposito di Tenken – Reincarnato in una Spada

Tenken – Reincarnato in una Spada nasce come serie di light novel scritta da Yuu Tanaka e illustrata da LLO, pubblicata in Giappone sul sito web Shōsetsuka ni Narō nell’ottobre 2015. La serie è stata successivamente concessa in licenza da Micro Magazine, che ha pubblicato il primo volume nel luglio 2016 mentre la casa editrice Gentosha, sulla rivista Denshi Birz, ha serializzato, dal 9 dicembre 2016 al 15 gennaio 2018, l’adattamento manga, disegnato da Tomowo Maruyama. Dopo l’interruzione della rivista il manga è stato pubblicato su Comic Boost e, in seguito, i singoli capitoli sono stati pubblicati in diversi volumi tankōbon, il primo dei quali è uscito nell’aprile 2017.

In Italia la casa editrice Planet Manga ne ha annunciato la prossima pubblicazione qualche settimana fa.

Questa la sinossi:

Dopo essere morto in un incidente d’auto, il protagonista si ritrova reincarnato in un altro mondo come una spada senza ricordare il suo nome, anche se ricorda tutto il resto della sua vita precedente. Accettando il suo destino di spada, inizia a cercare qualcuno che diventi il suo padrone. Scopre una carovana di mercanti di schiavi sotto l’attacco di un orso a due teste. Una giovane schiava catgirl, Fran, scopre la spada e la usa per uccidere l’orso. Dopo essere stata liberata dalla schiavitù, chiama la spada “Teacher”, e i due intraprendono un’avventura insieme.

Il primo volume di Tenken – Reincarnato in una Spada arriverà in fumetteria il 27 settembre 2021 al costo di 6,50 euro. Nel frattempo, se siete appassionati di storie isekai, vi suggeriamo l’acquisto del manga Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation disponibile su Amazon, mentre potete leggerne la recensione a questo nostro articolo!