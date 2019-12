Tetsujin 28 (Super Robot 28) da Mafex

Medicom Toy proprio in questi giorni per la sua linea di action figure Mafex, ha annunciato la prima uscita dedicata a Tetsujin 28 meglio conosciuto come Super Robot 28 nel nostro paese.

Tetsujin 28 come da tradizione Mafex sarà realizzato completamente in plastica o PVC senza contenere alcune parti in metallo al suo interno, grazie alle tantissime articolazioni presenti potrà raggiungere delle pose davvero eccezionali e raggiungerà un’altezza di 20 cm circa. All’interno della confezione troveremo pochissimi extra, tra cui: quattro coppie di mani e due effetti di fuoco che andranno a posizionarsi nei razzi sulla schiena del robot per simulare la fase di volo. Come sempre in aggiunta troveremo il solita basetta espositiva per posizionare la figure nelle pose action più estreme.

Tetsujin 28 nasce nel 1956 come manga scritto e illustrato da Mitsuteru Yokoyama, al di fuori del Gippone è noto con nomi diversi tra cui IronMan28 e Gigantor da cui sono state tratte diverse serie anime. La storia si svolge durante gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale, nella quale l’esercito Giapponese in gran segreto sta lavorando ad un’arma in grado di salvare l’impero dalla sconfitta. I dottori Shikishima e Kaneda da diverso tempo sono impegnati alla realizzazione di diversi robot particolarmente sofisticati, ma non riuscendo mai nell’impresa. Dopo 27 anni di ricerche finalmente riescono a realizzare un robot telecomandato chiamato Tetsujin 28, ma il dottor Kaneda muore dopo averlo completato. Il robot viene affidato al figlio del dottore (Shotaro) che con un apposito telecomando viene incaricato di pilotarlo. La serie arrivata in Italia che tutti noi abbiamo visto è la seconda realizzata nel 1980, mentre la prima editata negli anni 70 era in bianco e nero.

L’uscita di Tetsujin 28 (Super Robot 28) è prevista per il mercato Giapponese ad settembre 2020 al prezzo di 11.000 yen.