The Boys: pubblicati i poster della nuova serie di Amazon Prime Video

Dimenticatevi i soliti supereroi che siete abituati a vedere, perché quelli di The Boys – la nuova serie TV in arrivo su Amazon Prime Video – avranno modi di fare decisamente differenti. La serie tratta dall’omonimo fumetto realizzato da Garth Ennis e da Darick Robertson, arriverà il prossimo 26 luglio sulla piattaforma streaming.

Dunque, tra non molto conosceremo chi sono i The Boys ma nel frattempo sono stati pubblicati alcuni poster all’interno dei quali sono illustrati questi nuovi personaggi. Basta guardare le immagini rese note da Amazon per capire che effettivamente siamo davanti a personaggi davvero fuori dal comune. Infatti, i protagonisti tratti dal fumetto pubblicato negli Stati Uniti a partire dalla metà del 2006, sono considerati “ultra-violenti” come si può evincere, d’altronde, dalle immagini seguenti:

Il cast di The Boys sarà composto da Jack Quaid che vestirà i panni di Wee Hughie, Laz Alonso interpreterà Mother’s Milk, Antony Starr sarà The Homelander, Dominique McElligott vestirà invece i panni di Maeve, Chace Crawford sarà The Deep, Jessie T. Usher interpreterà A-Train, Nathan Mitchell vestirà i panni di Black Noir ed Erin Moriarty sarà Starlight. In oltre vederemo Karl Urban che interpreterà Billy Butcher e Jennifer Esposito sarà Susan Raynor.