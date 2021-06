The Flash: la nuova foto anticipa il ritorno (più dark) del Batman di Keaton

Uno dei punti di forza dell’attesissimo The Flash, stand-alone incentrato sul velocista scarlatto interpretato da Ezra Miller, sarà rappresentato dal ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, a quasi 30 anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul grande schermo.

Il regista Andy Muschietti ha voluto stuzzicare i fan del cavaliere oscuro pubblicando su Instagram una foto che ritrae l’iconico logo visto nei film di Burton, ma con un’aggiunta più dark rispetto al passato. Sono infatti presenti delle macchie di sangue, segno che il Batman di Keaton possa aver vissuto degli anni alquanto violenti. In molti ci hanno visto anche un velato riferimento al logo di Watchmen.

Dopo aver avuto una produzione alquano travagliata e numerosi cambi di regia, The Flash uscirà finalmente nelle sale il 4 novembre 2022. Il film sarà basato sulla celebre storyline Flashpoint, che ha visto Barry Allen esplorare il multiverso.

Il ritorno di Michael Keaton nella nuova foto di The Flash

In The Flash tornerà anche Ben Affleck a vestire i panni di Batman, visto di recente nella Zack Snyder’s Justice League. I fan hanno apprezzato la sua performance nei vari film di Snyder e continuano a chiedere a gran voce un progetto stand-alone, magari per HBO Max, ma la Warner non sembrerebbe avere intenzione di esaudire le loro richieste.

Nel film farà il suo debutto anche Sasha Calle nei panni di Supergirl. Ancora nessuna notizia, invece, su quali possano essere i nemici che Barry Allen si troverà ad affrontare, mentre sappiamo che indosserà un costume nuovo di zecca. Un primo trailer ufficiale potrebbe arrivare in occasione del prossimo DC Fandome, in programma a ottobre.

Staremo a vedere se il ritorno di Keaton sarà soltanto una “one night only” oppure possa spianare la strada a un film su Batman Beyond, da tempo rumoreggiato e sempre più richiesto dai fan del cavaliere oscuro.

