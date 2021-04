The Flash, arriva la conferma: Michael Keaton tornerà a essere Batman!

The Flash è senza ombra di dubbio uno dei film più attesi dai fan della DC per via dell’introduzione del multiverso sul grande schermo, già esplorato in TV con l’ambizioso crossover Crisi su Terre Infinite. Sono mesi che si vocifera la presenza di Michael Keaton e finalmente ne abbiamo la conferma.

Il portale americano The Wrap si è infatti interfacciato con l’agenzia di talenti che segue il noto attore, confermando il suo ruolo all’interno del film. Keaton, dunque, tornerà a vestire i panni di Batman a quasi trent’anni di distanza dalla sua ultima volta: Batman Returns nel 1992, dove fronteggiò il Pinguino interpretato da Danny DeVito.

The Flash sarà diretto da Andy Muschietti, regista di IT, e vedrà Ezra Miller nuovamente nei panni del velocista scarlatto assieme alla new entry Sasha Calle in quelli di Supergirl. Le riprese sono iniziate nella giornata di ieri a Londra e per l’occasione è stato svelato il nuovo logo ufficiale.

Michael Keaton sarà nuovamente Batman in The Flash

Quella di Keaton non sarà però l’unica versione cinematografica del cavaliere oscuro a comparire nel film. In The Flash, infatti, tornerà anche Ben Affleck. Il suo Batman è di recente apparso nella Zack Snyder’s Justice League e i fan continuano a chiedere a gran voce uno stand-alone a lui dedicato, magari in esclusiva per HBO Max.

L’uscita di The Flash nelle sale americane è fissata al 4 novembre 2022. Sarà un anno particolarmente ricco per la Warner perchè arriveranno anche altri tre film particolarmente attesi dai fan: The Batman con Robert Pattinson, Black Adam con Dwayne “The Rock” Johnson e il sequel di Aquaman, con Jason Momoa nuovamente nei panni di Arthur Carry.

