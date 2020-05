The Flash: si cerca una nuova Iris West?

Continuano i lavori su The Flash, la pellicola dei Worlds of DC, che è attualmente prevista per il 3 giugno 2022 con la regia di Andy Muschietti (IT).

Nelle ultime settimane il film è incorso in diverse problematiche: dapprima la pre-produzione, pronta finalmente per partire dopo mesi di rinvii, si è dovuta bruscamente fermare a causa dell’emergenza sanitaria dettata dall’epidemia di Coronovirus e successivamente il protagonista della pellicola, Ezra Miller che aveva debuttato in Justice League e fatto un cammeo in Suicide Squad, era stato protagonista di un alterco ancora avvolto nel mistero con una fan – cliccate QUI per tutti i dettagli.

L’ultimo aggiornamento ufficioso su The Flash infine vedrebbe la Warner Bros. lavorare dietro le quinte con soli due punti fermi ovvero la sceneggiatura – di cui sarebbero trapelati alcuni dettagli poco chiari, cliccate QUI – e proprio il regista mentre sul futuro di Ezra Miller stesso si starebbero addensando nubi minacciose.

Pochi giorni fa però un’altra clamorosa voce si è diffusa riguardante The Flash: si starebbe cercando una nuova interprete per Iris West, storico interesse amoroso di Barry Allen.

Fu Zack Snyder a scegliere l’attrice Kiersey Clemons per il ruolo dovendo comparire inizialmente proprio in Justice League e poi nel film stand alone sul personaggio. A quanto pare però Warner Bros. avrebbe ripreso i casting per il ruolo cercando un attrice fra i 20-25 anni che possa interpretare un personaggio a metà strada fra Carrie Bradshaw e Christiane Amanpour.

Non si parla apertamente della etnia per il nuovo casting aspetto che aveva generato polemiche all’epoca dell’annuncio della Clemons: la scelta di una attrice di colore infatti aveva giocoforza tirando in ballo la serie televisiva dove Iris è interpretata da un’altra attrice di colore, Candice Patton, dal 2014.

Si tratta di una voce, come sempre in questi casi da prendere con le dovute precauzioni, ma sembrerebbe che la Warner Bros. stia smontando pezzo dopo pezzo The Flash in attesa di avere conferma ufficiale che nei panni di Velocista Scarlatto ci sia ancora Ezra Miller.