A seguito delle notizie dei giorni scorsi che vedevano il destino dell’attore di The Flash ormai in bilico, Warner Bros ha smentito ufficialmente le voci sul futuro di Ezra Miller, negando il fantomatico meeting di emergenza.

Il recente arresto di Ezra alle Hawaii, poi rilasciato su cauzione, aveva creato scompiglio in rete, portando in molti a domandarsi cosa avrebbe fatto la Warner al riguardo. Non è la prima volta, infatti, che l’attore finisca nei guai: nel 2020, infatti, aveva destato scalpore un video finito in rete che lo ritraeva mentre prendeva per il collo una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda, facendola anche cadere a terra.

Rolling Stone aveva dato la notizia di un meeting di emergenza tenuto dalla major per mettere in pausa qualsiasi progetto legato a Ezra Miller, ma a quanto pare per il momento tutto rimarrà invariato. Il nuovo report è arrivato da IGN, secondo cui una fonte interna alla Warner avrebbe affermato che si è trattata di un’esagerazione mediatica.

Ezra Miller continuerà a interpretare il velocista scarlatto della DC nonostante i fan si siano mobilitati sui social affinchè Grant Gustin, il Flash della serie CW, possa sostituirlo.

Vi ricordiamo che The Flash, previsto originariamente per quest’anno, arriverà nelle sale il 23 giugno 2023. Il film diretto da Andy Muschietti sarà basato sulla celebre storyline dei fumetti Flashpoint e rimescolerà le carte in tavola per quanto concerne l’universo DC al cinema.

Attesissimo il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman a oltre 30 anni di distanza dalla sua ultima apparizione con indosso il costume del cavaliere oscuro.

