Continuano i problemi in casa Warner Bros. Stando a quanto riportato da Rolling Stone, la major americana avrebbe tenuto un meeting d’emergenza per discutere del recente arresto di Ezra Miller e del suo coinvolgimento nei prossimi film in programma. A quanto pare, dunque, il futuro della star di The Flash è sempre più a rischio.

Il futuro della star di The Flash è a rischio

La Warner starebbe pensando di mettere in pausa le future apparizioni dell’attore nei nuovi progetti in cantiere, tra cui quelli legati al DC Cinematic Universe. Per il momento, però, non è dato sapere cosa tutto questo comporterà per il film su Flash, spostato da quest’anno al 2023.

Ezra Miller è stato arrestato nella giornata del 28 marzo per condotta disordinata e molesta in un bar alle Hawaii. Miller avrebbe iniziato a urlare oscenità e aggredire una donna di 23 anni che stava cantando al karaoke, scagliandosi poi contro un uomo di 32 che stava giocando a freccette.

Il proprietario del bar avrebbe tentato inutilmente di calmarlo, trovandosi costretto a chiamare le forze dell’ordine per farlo arrestare. L’attore è stato poi rilasciato su cauzione di 500 dollari.

Non è la prima volta che Miller finisce nei guai: nel 2020, infatti, aveva destato scalpore un video finito in rete che lo ritraeva mentre prendeva per il collo una donna in un bar di Reykjavik, in Islanda, facendola anche cadere a terra.

Staremo dunque a vedere se The Flash, diretto da Andy Muschietti, possa essere a tutti gli effetti l’ultima apparizione dell’attore nei panni del velocista scarlatto. Nel frattempo vi ricordiamo che Ezra Miller tornerà a essere Credence in Animali Fantastici – I segreti di Silente, terzo capitolo della saga ambientata nello stesso universo narrativo di Harry Potter, in uscita il 13 aprile.

