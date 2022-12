La trasposizione cinematografica dedicata al franchise di videogiochi The Last of Us è una delle più attese da parte dei fan per questo 2023. Gli appassionati di tutto il mondo hanno stemperato l’attesa grazie ai filmati usciti in questi ultimi mesi nei quali Joel e Ellie sono tornati protagonisti, ma cosa porterà davvero sullo schermo questa produzione? Quanto la serie TV sarà congrua con quanto vissuto nei capitoli videoludici della saga? La narrazione sarà “canonica” o ci troveremo davanti a un filone narrativo inedito? Scopriamo le parole dell’attore originale del videogioco The Last of Us, Troy Baker, che promette un terzo episodio del prossimo adattamento della HBO in grado di cambiare le aspettative dei fan.

Recuperate il nostro articolo: Dove e come vedere The Last of Us in streaming

Le aspettative della serie TV The Last of Us

Sebbene ad oggi molte delle informazioni disponibili dicano che la serie TV dedicata a The Last of Us dovrebbe essere in qualche modo un adattamento fedele ai titoli per console, l’attore del gioco Troy Baker ha incuriosito tutti affermando che il terzo episodio di The Last of Us cambierà le aspettative dei fan. In che modo? Questo è ancora presto per saperlo ma sicuramente le sorprese non mancheranno!

La serie di The Last of Us

Nello specifico, secondo quanto riportato, le affermazioni da parte di Troy Baker sono arrivate durante uno scambio di battute con Alanah Pearce, in una puntata del podcast Play Watch Listen. Troy Baker, che ha doppiato e interpretato Joel nel gioco, oltre a recitare anche nel serie TV nei panni di James (un membro di un violento gruppo di sopravvissuti), ha detto di aver visto i primi 5 episodi della serie TV:

Ho visto fino all’episodio cinque e, posso dirtelo adesso, arrivi all’episodio tre, hai finito. Sei in piedi sulla tua scrivania: Oh, Capitano! Il mio Capitano!. Ciò che vedi nei primi due episodi, ti introduce in questo mondo se non hai idea di cosa sia. Poi, prende tutte le tue aspettative e se ne sbarazza.

Nell’attesa del debutto della serie TV di The Last of Us sulla piattaforma streaming NOW, su Amazon sono attualmente disponibili entrambi i capitoli videoludici della saga per console.

Il cast della serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey, vede all’opera anche Gabriel Luna nei panni di Tommy, Anna Torv nei panni di Tess, Nico Parker nei panni di Sarah, Murray Bartlett nei panni di Frank, Nick Offerman nei panni di Bill, Melanie Lynskey nei panni di Kathleen, Storm Reid nei panni di Riley, Merle Dandridge nei panni di Marlene, Jeffrey Pierce come Perry, Lamar Johnson come Henry, Keivonn Woodard come Sam, Graham Greene come Marlon ed Elaine Miles come Florence.

La storia

L’adattamento cinematografico di The Last of Us della HBO, tratto dall’omonimo videogioco, narra il rapporto tra il sopravvissuto Joel Miller (interpretato da Pedro Pascal) e l’orfana di 14 anni Ellie (interpretata Bella Ramsey). I due saranno impegnati in vera e propria missione che ha come obbiettivo la salvezza dell’intera umanità. Ellie è infatti immune a pericoloso e potente virus, ed è quindi l’unica che può permettere agli scienziati la creazione di un antidoto all’infezione fungina che affligge il mondo. Riuscirà Joel a proteggerla da tutti i pericoli presenti sul loro cammino? Riusciranno a raggiungere la metà incolumi e a sconfiggere gli zombie?