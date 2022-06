State organizzando una vacanza, ma non sapete come passare il tempo mentre siete in viaggio soprattutto in aereo? La scelta ideale sarebbe quelle di recuperare serie TV o film che amici e conoscenti vi hanno consigliato, ma che non avete avuto il tempo di guardare. Ovviamente in molti casi non è possibile utilizzare la connessione del vostro device portatile, ma non vi preoccupate perché ormai quasi tutti i servizi di streaming consentono di scaricare contenuti sul proprio dispositivo per poterli poi guardare comodamente in modalità offline. In questo articolo vi parliamo di NOW e di come è possibile scaricare film e serie TV dall’applicazione proprietaria.

NOW: tutti i segreti per lo streaming offline

NOW: i dispositivi supportati

NOW, infatti, consente il download di titoli presenti nel proprio catalogo, con tanto di possibilità di scaricare intere stagioni o singoli episodi per quanto riguarda le serie TV. Innanzitutto ricordiamo quali sono i dispositivi supportati dall’applicazione:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Tablet con sistema operativo iOS 13.0 e successivi Tablet con sistema operativo Android 5 e successivi certificati Tablet fire: Fire HD 10 – 11th Gen (2021), Fire HD 8 – 10th Gen (2020), Fire HD 10 – 9th GEn (2019), Fire 7 – 9th Gen (2019), Fire HD 8 – 8th Gen (2018), The Fire HD 10 Plus (2021), Fire HD 8 Plus (2020) Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Kindle Fire HD ​iPhone con sistema operativo iOS 13.0 e successivi Smartphone con sistema operativo Android 5 e successivi certificati Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Smartphone Windows

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Fire TV Stick 4K Max (2021), Fire TV Stick 4K – 1a Gen. (2018), Fire TV Stick – 2a & 3a Gen. (2016-2019-2020-2021), Fire TV Stick – Basic Edition (2017), Fire TV Cube-2a Gen (2019), Fire TV Stick Lite – 1a Gen. (2020) Apple TV 4K e Apple TV HD NOW Box Vodafone TV Chromecast e Chromecast Ultra Attenzione: al momento non è supportata la funzionalità nativa di Chromecast su Smart TV e dispositivi con sistema operativo Android TV e AppleTV di 2^ e 3^ generazione Xbox Series X e Series S​ Xbox One e One S PlayStation 5 PlayStation 4 Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Nintendo Wii

Lettori multimediali

Computer PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10, 11 Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi Attenzione: al momento non sono supportati i dispositivi Chromebook

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Smart TV Samsung: modelli dal 2015 Smart TV LG: WebOs e successivi Smart TV Sony BRAVIA: modelli con il sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x), Android 10 Attenzione: al momento non sono supportate le Smart TV Panasonic, Toshiba, LG NetCast TVs e Samsung Serif



​Come funziona?

Nel 2019, quando ancora il servizio di streaming era conosciuto con il nome di NOW TV, arrivò la funzione Download & Play su smartphone e tablet iOS e Android e nella Smart Stick proprietaria. Questo permetteva, e ancora permette, di scaricare i titoli sulla memoria interna del dispositivo solo quando si utilizza una connessione Wi-Fi (l’opzione non è presente quando si sfrutta la connettività mobile). Download & Play è disponibile per sia per gli abbonati, sia per chi sfrutta il periodo di prova di 14 giorni, ed è abilitato in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. I titoli si possono scaricare per un massimo di 2 volte e devono essere visti entro 30 giorni altrimenti vengono bloccati ed eliminati. Infine l’applicazione NOW non ha limiti di memoria per i download, la possibilità di scaricare un contenuto dipende quindi solo dalla memoria disponibile sul vostro device.

Come scaricare i contenuti su NOW?

Per scaricare i contenuti preferiti tramite l’applicazione NOW basta seguire dei semplici passaggi:

Aprire l’applicazione sul device in vostro possesso. Qualora non l’abbiate, dovrete scaricarla da Google Play Store o App Store.

sul device in vostro possesso. Qualora non l’abbiate, dovrete scaricarla da Google Play Store o App Store. Appena aperta l’app, potete cercare i vostri contenuti preferiti attraverso la homepage o scegliendo una categoria disponibile in base all’abbonamento sottoscritto (Cinema, Serie TV, Intrattenimento, Sport o Kids). Nella categoria In Evidenza, invece, è presente una comoda selezione dei contenuti più visti, delle produzioni Sky Original e delle ultime novità. Ovviamente potrete cercare direttamente e manualmente il titolo di un film, di una serie TV o di un programma televisivo utilizzando l’icona della lente d’ingrandimento. Qualora non doveste trovare il vostro contenuto le motivazioni potrebbero essere due: il primo è che non tutti i titoli presenti sulla piattaforma sono disponibili per il download, mentre il secondo è che alcuni titoli sono soggetti a limiti di licenza e dopo qualche tempo vengono tolti dai vari cataloghi.

attraverso la homepage o scegliendo una categoria disponibile in base all’abbonamento sottoscritto (Cinema, Serie TV, Intrattenimento, Sport o Kids). Nella categoria In Evidenza, invece, è presente una comoda selezione dei contenuti più visti, delle produzioni Sky Original e delle ultime novità. Ovviamente potrete cercare direttamente e manualmente il titolo di un film, di una serie TV o di un programma televisivo utilizzando l’icona della lente d’ingrandimento. Qualora non doveste trovare il vostro contenuto le motivazioni potrebbero essere due: il primo è che non tutti i titoli presenti sulla piattaforma sono disponibili per il download, mentre il secondo è che alcuni titoli sono soggetti a limiti di licenza e dopo qualche tempo vengono tolti dai vari cataloghi. Dopo aver premuto sull’anteprima del contenuto desiderato, per avviare il download basterà pigiare sul pulsante laterale con il simbolo di una freccia indirizzata verso il basso . In caso di serie tv, quella in alto a destra consente di scaricare intere stagioni, quella accanto al titolo dell’episodio, invece, permette di scaricare solo l’episodio in questione. È anche presente la voce Aggiungi a My TV che vi permette di inserire il contenuto tra i preferiti ed eventualmente scaricarlo in un secondo momento.

. In caso di serie tv, quella in alto a destra consente di scaricare intere stagioni, quella accanto al titolo dell’episodio, invece, permette di scaricare solo l’episodio in questione. È anche presente la voce che vi permette di inserire il contenuto tra i preferiti ed eventualmente scaricarlo in un secondo momento. Ovviamente non possono essere scaricati contenuti in live streaming. I titoli vengono memorizzati all’interno della sezione “My TV” sotto la voce “Download”. L’utente può controllare la durata, il “peso” in termini di spazio occupato e anche la percentuale già scaricata.

Come vedere i contenuti scaricati e come eliminarli?

Per vedere i contenuti scaricati vi basterà recarvi nella sezione My TV dell’applicazione e avviare la riproduzione come fareste normalmente. L’unica accortezza che dovrete avere è quella di effettuare il login al vostro account prima di avviare la riproduzione. Se, per esempio, doveste fare un viaggio in aereo, magari accedete prima di salire a bordo altrimenti potreste non beneficiare della visione in offline. Per eliminare i contenuti già visti, vi basterà recarvi sempre nella sezione My TV dell’applicazione, selezionare il contenuto da eliminare e premere su Elimina in alto a destra. In caso effettuiate il logout dall’app NOW, tutti i contenuti scaricati saranno cancellati dal vostro dispositivo.

Cosa consigliamo di scaricare

NOW è una fucina incredibile di contenuti, ma potrebbe confondere gli utenti meno esperti anche perché, a volte, alcuni tendono a scomparire al termine dei diritti di riproduzione. Pertanto, ecco a voi una breve lista dei contenuti che dovete assolutamente vedere e che, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere sempre presenti nella piattaforma di streaming. Tra le serie, ad esempio, vi sono Chernobyl, Diavoli, The New Pope, Euphoria, Big Little Lies, The Undoing, Gomorra, Watchmen, ZeroZeroZero, Westworld, His Dark Materials, The Staircase e Game of Thrones.

Tra i film, invece, consigliamo Il Colore della Libertà, Ariaferma, Dune, Supernova, La Terra dei Figli, Tolo Tolo, Io Sono Nessuno, Freaks Out, Il Collezionista di Carte,The Suicide Squad – Missione Suicida e Una Donna Promettente. Se anche questi non dovessero bastarvi, ogni mese vi aggiorniamo sulle nuove migliori uscite su Netflix sia dal punto di vista seriale che cinematografico.