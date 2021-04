The Last of Us HBO, ecco i registi della serie TV

Le riprese della serie TV tratta da The Last of Us prenderanno ufficialmente il via a Calgary, in Canada, a partire dal prossimo mese di luglio di quest’anno. Pedro Pascal e Bella Ramsey interpreteranno la coppia di protagonisti già vista nel videogioco omonimo, Joel ed Ellie, oltre a Gabriel Luna nei panni di Tommy.

Ora, il portale Deadline ha rivelato che HBO ha scelto i due registi incaricati di dirigere lo show (qui la notizia originale): parliamo di Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. La prima è una regista e produttrice cinematografica bosniaca, vincitrice dell’Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2006 per il suo film d’esordio chiamato Il segreto di Esma.

Abbasi è invece un autore iraniano naturalizzato danese noto per film come il corto M for Markus (2011), Shelley (2016) e Border – Creature di confine (2018). La regia dell’episodio pilota sarà in ogni caso a cura di Kantemir Balagov, giovane e talentuoso regista russo autore tra le varie cose del film La ragazza d’autunno.

La storia della serie di The Last of Us riprenderà in larga parte quella del primo capitolo uscito originariamente su console PS3 e successivamente anche su PS4 (qui lo trovate in offerta speciale nella sua versione remastered): Joel è uno dei pochi sopravvissuti a una catastrofe sanitaria che ha quasi del tutto sterminato l’intera popolazione mondiale. Il suo compito sarà quello di scortare una giovane ragazza di nome Ellie attraverso alcune zone impervie dell’America, per uno scopo per ben preciso che non gli sarà dato sapere, perlomeno all’inizio.

Prodotta da HBO, con la collaborazione di Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e The Mighty Mint, la serie TV di The Last of Us sarà prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. Lo show si concentrerà principalmente sulla trama del primo capitolo (ignorando quindi gli eventi della Parte II), sebbene Druckmann in persona abbia sottolineato che saranno esplorati aspetti inediti del rapporto tra i due protagonisti.