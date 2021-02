The Last Of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno i protagonisti

HBO produrrà un adattamento live-action del videogioco di successo di Naughty Dog The Last Of Us, del quale sono stati confermati i due attori protagonisti.

Saranno, infatti Pedro Pascal e Bella Ramsey ad interpretare rispettivamente Joel e Ellie, i due protagonisti dell’avventura in uno scenario in piena apocalisse zombie targato Sony. A confermarlo è stato proprio Neil Druckman, co-presidente e autore di Naughty Dog, rilanciando su twitter la notizia battuta in esclusiva da Deadline, per quanto riguarda l’ingaggio di Pascal, e del The Hollywood Reporter, per quanto riguarda Ramsey.

Pedro Pascal ha avuto recentemente una grande notorietà interpretando il protagonista della fortunata serie TV The Mandalorian in onda in esclusiva su Disney + ed è apparso al fianco di Gal Gadot e Kristen Wiig nel ruolo del malvagio Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, ma è stato apprezzato anche nelle sue interpretazioni meno recenti di Oberyn Martell in Game of Thrones e di Javier Peña in Narcos.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Bella Ramsey è soprattutto conosciuta per il ruolo di Lyanna Mormont nella serie televisiva della Game of Thrones, ma ha anche interpretato Mildred Hubble in Una strega imbranata, per la quale ha vinto anche un British Academy Children’s Award nel 2019. Il personaggio di Ellie che si troverà ad interpretare è un’orfana di 14 anni che non ha mai conosciuto altro che un pianeta devastato.

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

L’adattamento di The Last of Us è stato annunciato come “in fase di sviluppo” per la prima volta a marzo, con il via libera per la produzione arrivato a Novembre. Basato sull’omonimo videogioco, la serie si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far uscire Ellie di nascosto da un’oppressiva zona di quarantena. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti, dipendendo l’uno dall’altro per la propria sopravvivenza.