The Last of Us: la serie TV, scelto l’attore che interpreterà Tommy

La serie HBO di The Last of Us è sicuramente tra le più attese tra quelle in uscita nei prossimi mesi, specie per il fatto che la saga di videogiochi targata Naughty Dog è tra le più amate e vendute di sempre tra quelle disponibili su console PlayStation. Ora, è stato scelto l’attore che vestirà i panni di Tommy Miller, fratello di Joel, ovvero il protagonista che accompagnerà la giovane Ellie nel suo lungo viaggio attraverso l’America.

Come riportato anche da Variety (qui la notizia originale), l’attore Gabriel Luna interpreterà l’ex soldato che farà di tutto per sopravvivere in un pericoloso mondo post-apocalittico, in cui la speranza è l’unica cosa che gli permetterà di andare avanti nella vita. Luna è noto ai fan Marvel per aver preso parte alla serie Agents of S.H.I.E.L.D nel ruolo di Robbie Reyes / Ghost Rider, oltre ad aver vestito i panni “robotici” del temibile REV-9 nel film Terminator: Destino Oscuro.

Luna ha inoltre già avuto modo di prendere parte a una serie targata HBO: nella seconda stagione di True Detective l’attore 38enne ha vestito brevemente i panni del personaggio noto come Miguel Gilb. Ricordiamo che lo show dedicato a The Last of Us vedrà Pedro Pascal (The Mandalorian) nei panni di Joel, mentre il ruolo della coraggiosa Ellie è affidato alla giovane Bella Ramsey (Il Trono di Spade).

L’uscita della serie, supervisionata dal creatore della saga videoludica originale Neil Druckmann e dallo showrunner Craig Mazin (Chernobyl) non dispone al momento di una data di uscita, sebbene le riprese dovrebbero prendere il via durante il prossimo mese di giugno, in Canada. La trama sarà estremamente vicina a quella del capitolo originale (qui in offerta a prezzo basso), ma con tutta un serie di sequenze piuttosto differenti da quelle che abbiamo giocato nel titolo targato Naughty Dog uscito in origine su console PS3.