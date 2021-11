The Last of Us: il video di Joel ed Ellie insieme a cavallo

The Last of Us è l’adattamento dell’omonimo videogioco a cura di HBO, con la collaborazione di Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e The Mighty Mint. Prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann, la serie è attualmente in corso di produzione in Canada e la sua conclusione è prevista per giugno 2022.

L’account Twitter ufficiale di The Last of Us ha recentemente condiviso un video dal set della serie. La clip offre ai fan uno sguardo a Joel ed Ellie che cavalcano in tandem a cavallo.

The Last of Us: il video di Joel ed Ellie

Per chi ha familiarità con il gioco, non potrà che ricordare una scena in particolare:

A metà infatti di The Last of Us, Joel porta Ellie nel Wyoming per trovare suo fratello, Tommy, un ex Firefly, nella speranza che possa aiutarli a localizzare le restanti lucciole. Tommy fornisce a Joel ed Ellie un cavallo e li indirizza a un’enclave di Fireflies presso l’Università del Colorado orientale, che raggiungono a cavallo.

Qui sotto potete guardare il video:

Pedro Pascal (Joel) and Bella Ramsey (Ellie) filming #TheLastofUs. Our favorite duo ❤ pic.twitter.com/7laZ0mUnWG — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 24, 2021

A proposito di The Last of Us

La storia della serie di The Last of Us riprenderà in larga parte quella del primo capitolo uscito originariamente su console PS3 e successivamente anche su PS4 (recuperate il gioco su Amazon!): Joel (Pedro Pascal) è uno dei pochi sopravvissuti a una catastrofe sanitaria che ha quasi del tutto sterminato l’intera popolazione mondiale. Il suo compito sarà quello di scortare una giovane ragazza di nome Ellie (Bella Ramsey) attraverso alcune zone impervie dell’America, per uno scopo per ben preciso che non gli sarà dato sapere, perlomeno all’inizio.

La serie vede anche Nico Parker nei panni della figlia di Joel, Sarah, Gabriel Luna nei panni di Tommy, Anna Torv nei panni di Tess e Merle Dandridge che riprende il ruolo di Marlene, leader dei giochi Firefly.