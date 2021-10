The Last of Us su PS1 è il demake che tutti vorremmo (altro che next-gen)

La moda dei video demake sui giochi moderni è ormai un’abitudine che sta andando avanti da diversi anni. Di cose veramente interessanti ne abbiamo viste, basti pensare a Bloodborne e di conseguenza non sorprende vedere un altro capolavoro PlayStation 3/4 girare su PS1.

Il titolo di cui vi raccontiamo oggi è una vera e propria pietra miliare, nonché autentico simbolo delle produzioni videoludiche a stampo cinematografico: The Last of Us. Il capolavoro Naughty Dog ha ricevuto diversi riconoscimenti nel corso degli anni e il secondo capitolo ha ulteriormente impreziosito la sua importanza. La sua qualità sopraffina lo hanno inevitabilmente eretto nell’olimpo dei videogiochi e i suoi protagonisti, Ellie e Joel, divenuti dei veri e propri fenomeni dell’intrattenimento videoludico e non.

Un utente, più precisamente lo YouTuber Rustic Games BR ha recentemente (a settembre) pubblicato un video in cui viene mostrata la prima parte del museo di The Last of Us. Chi ha creato questa versione “PS1” ha ben pensato di contestualizzarla agli anni ’90, eliminando la telecamera alle spalle, per una più versatile dall’alto, riducendo in pochissimi pixel tutto l’ambiente circostante. La fase di mira passa in prima persona, mentre tutte le altre meccaniche stealth ricordano molto da vicino il buon vecchio Metal Gear Solid.

Insomma, un lavoro di stile certamente divertente da vedere e apprezzabile nel suo complesso. Sarebbe bello continuare a vedere altri videogiochi moderni in salsa PS1, così da fare un bel salto nel passato.