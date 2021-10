The Last of Us: la prima foto di Pedro Pascal

La serie tv di The Last of Us adattamento dell’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5, da parte della HBO, ha ufficialmente iniziato le riprese. Dove? A Edmonton, nell’Alberta, e finalmente giungono le prime foto del set. Dopo quella ufficiale, che ci ha mostrato i protagonisti Joel, interpretato da Pedro Pascal, ed Ellie, interpretata da Bella Ramsey, voltati di schiena, ora una nuova foto ci dà una visione più chiara dell’attore Pedro Pascal.

Le foto sono state pubblicate sull’account Twitter ufficiale della serie.

The Last of Us: tutte le nuove foto dal set

La foto è stata scattata sul set nel momento in cui Pedro Pascal si sta prendendo una piccola pausa tra le riprese. È un po’ difficile dire quanto Pascal assomigli al personaggio, dato che indossa una maschera nera che gli copre il volto.

Quella di Pedro Pascal non è l’unica foto resa pubblica. Ecco infatti alcuni scatti dell’ambientazione apocalittica:

Queste foto sono state scattate all’Alberta Legislature Building di Edmonton:

The Last of Us: tutto quello che sappiamo

Il co-director della serie di videogiochi Neil Druckmann farà parte dei registi di questo nuovo progetto per HBO, assieme al regista russo Kantemir Balagov, Jasmila Zbanic Peter Hoar e lo showrunner Craig Mazin (Chernobyl).

Con un budget superiore ai 100 milioni di dollari per la produzione dei primi dieci episodi, la serie seguirà le vicende raccontante nel videogioco originale uscito su PlayStation 3, mostrando però anche alcuni retroscena inediti: al centro della vicenda troveremo ovviamente Joel e la quattordicenne Ellie, impegnati in un viaggio che li porterà ad attraversare gli angoli più remoti e pericolosi degli Stati Uniti a seguito di una pandemia che ha spazzato via la quasi totalità della razza umana.

Al momento, The Last of Us non ha attualmente una finestra di rilascio, ma dovrebbe uscire verso la fine del 2022.

