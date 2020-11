The Last of Us – via libera alla serie TV per HBO Max

Nella tarda serata di venerdì è stato confermato che HBO ha dato via libera alla produzione della serie TV per HBO Max ispirata a The Last of Us ovvero uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni con due capitoli all’attivo usciti in esclusiva per Playstation 3 e Playstation 4 e sviluppati da Naughty Dog (Uncharted).

L’adattamento televisivo è il primo progetto della neonata casa di produzione Sony Productions. Per HBO i produttori saranno Carolyn Strauss, Evan Wells e Craig Mazin, che sarà anche sceneggiatore della serie oltre ad essere stato il creatore di Chernobyl, drama storico di HBO e Sky Atlantic.

Oltre a Mazin in veste di sceneggiatore ci sarà anche Neil Druckmann, già sceneggiatore e regista creativo dei due videogiochi della serie di The Last Of Us.

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO Programming ha dichiarato:

Craig e Neil sono visionari di un altro pianeta. Con loro al timone insieme all’incomparabile Carolyn Strauss, questa serie si sintonizzerà sicuramente sia con i fan accaniti dei videogiochi di The Last of Us sia con i nuovi arrivati di questa saga che definisce il genere. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e potentemente coinvolgente.

Jeff Frost, presidente di Sony Pictures Television Studios ha concluso dicendo:

Siamo entusiasti di lavorare con HBO e questo fantastico team creativo per dare vita alla serie The Last of Us. La narrazione innovativa e l’ingegnosità di PlayStation sono un naturale complemento dell’attenzione creativa di SPT. La nostra collaborazione è un ottimo esempio della nostra filosofia One Sony al lavoro. Non vediamo l’ora di sviluppare in futuro l’IP di giochi ancora più iconici.

The Last of Us – la trama

Qualora non conoscente i videogiochi, eccovi la trama di The Last of Us: