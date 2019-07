Chernobyl: la serie si chiude su Sky con numeri da record

Si è chiusa ieri con numeri record la serie Sky Original Chernobyl, raggiungendo un record di ascolti mai visto prima.

Ieri è andato in onda l’ultimo espisodio della serie Chernobyl, in onda su Sky Atlantic. La serie, girata da Johan Renck, narra dell’incidente avvenuto il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare Vladimir Il’ič Lenin di Chernobyl, raccontando tutte le conseguenze catastrofiche che si sono verificate successivamente. L’ultimo episodio è stato visto da quasi 600 mila spettatori, un risultato senza precedenti per una serie prodotta da Sky e da HBO.

La serie prodotta da Sky e HBO è stata apprezzata non solo dalla critica, che l’ha definita la migliore serie dell’anno, ma anche dal pubblico che nel corso delle puntate si è raddoppiato, raggiungendo in media la cifra di 1 milione 224 mila spettatori.

Il finale di stagione è stato accompagnato dallo speciale “The Real Chernobyl”, documentario prodotto da Sky News che mette in primo piano i racconti dei cittadini ucraini che hanno vissuto in prima persona gli eventi di quell’orribile giorno, insieme alle tragiche conseguenze che l’est europa ha subito. Tra i testimoni c’è anche il vicedirettore della centrale al momento dell’esplosione.

Chernobyl è risultata la serie europea di Sky più vista di sempre e si pone al quarto posto, dietro a produzioni italiane di Sky,“Gomorra – La serie” e “The Young Pope” e alla serie HBO chiusa di recente “Il Trono di Spade”. Anche sui social ieri sera le discussioni erano principalmente incentrate sulla serie, tanto che su Twitter gli utenti hanno posizionato l’hashtag #Chernobyl ai primi posti della classifica dei trend topic italiani per buona parte della serata.

Tutta la stagione completa di “Chernobyl” è disponibile on demand su Sky e NOW TV, potrà quindi essere recuperata da tutti coloro che non hanno avuto l’occasione di vederla.