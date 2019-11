The Mandalorian: rivelati dettagli sul ruolo di Ming-Na Wen

Giungono importanti dettagli riguardanti il ruolo che interpreterà l'attrice Ming-Na Wen nel nuovo show in arrivo sul Disney+, The Mandalorian.

Nelle ore scorse sono giunti importanti dettagli riguardanti il ruolo che interpreterà l’attrice, molto amata dai fan, Ming-Na Wen nel nuovo show in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+, The Mandalorian. Che l’attrice avrebbe fatto parte del cast della tanto attesa serie era noto ormai da tempo ma ancora non si era ben capito quale fosse, di preciso, il suo ruolo. Ebbene, grazie ad una foto e un trailer sono trapelati alcuni dettagli che rendono tutto più chiaro.

Pare sia ormai certo che Ming-Na Wen vestirà i panni di Fannec Shand, un’assassina, nella serie di Star Wars che debutterà su Disney+. A quanto pare, però, il personaggio interpretato dall’attrice statunitense apparirà per la prima volta dopo qualche episodio, dunque bisognerà attendere un po prima di vederla finalmente in azione. L’attrice Ming-Na We, nel corso di una intervista avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti alcuni dettagli sul nome del personaggio da lei interpretato.

Ecco le sue parole:

“Abbiamo davvero preso ispirazione dal nome. Mi è venuta in mente l’idea di una volpe fennec. È complicata, eppure è in grado di manovrare, sopravvivere ed essere furtiva, quindi è molto aggraziata e agile. Adoro l’intera immagine associata al suo nome.”

Ciò che resta in dubbio è se, il personaggio di Fennec Shand sarà protagonista o antagonista nella serie televisiva The Mandalorian. In ogni caso, per vede in azione il personaggio che avrà il volto dell’attrice Ming-Na Wen, che si contraddistingue per la sua spiccata furbizia e abilità nel nascondersi e togliersi dai guai, bisognerà attendere il debutto della serie prevista, sulla nuova piattaforma streaming Disney+, per il giorno 12 novembre prossimo. Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere in che modo si evolveranno le vicende della serie in arrivo a breve? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.